Portekizli hocanın, Çin'in Shanghai Port takımından talebesi olan 30 yaşındaki golcü için "Bir futbolcunun hangi takımlarda değil, nasıl oynadığı önemlidir. Lopes'i çok yakından tanıyorum. Sadece forvette değil, kanatlarda da görev yapabiliyor. Takımımızın hücumuna zenginlik getirecektir" değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.