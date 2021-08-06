Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Ricardo Lopes'in üst düzey takımlarda forma giymemesi tartışmaya neden olurken, teknik direktör Vitor Pereira'dan oyuncuyla ilgili değerlendirme geldi.
Portekizli hocanın, Çin'in Shanghai Port takımından talebesi olan 30 yaşındaki golcü için "Bir futbolcunun hangi takımlarda değil, nasıl oynadığı önemlidir. Lopes'i çok yakından tanıyorum. Sadece forvette değil, kanatlarda da görev yapabiliyor. Takımımızın hücumuna zenginlik getirecektir" değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.
KURUKALIP İMZAYI ATTI
Bu arada Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ın transferini resmen açıkladı. 3 yıllık sözleşme yapılan 19 yaşındaki sol bek, dün sarı-lacivertli takımın antrenmanında yer aldı.
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Tedavileri süren Serdar Aziz ve Jose Sosa takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
BARIŞ GİTTİ, EMİR GELDİ
Öte yandan Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Altınordu'dan 1.5 milyon Euro'ya aldığı Barış Alıcı, Gençlerbirliği'ne transfer oldu.
Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig'e düşen Başkent ekibi de 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu karşılığında sarı-lacivertlilere Emir Ortakaya'yı verdi.
Gençlerbirliği altyapısındaki 17 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. Genç futbolcu, Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.