Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Ricardo Lopes sözleri
Giriş Tarihi: 6.8.2021 07:45 Son Güncelleme: 6.8.2021 07:58

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Ricardo Lopes sözleri

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan Ricardo Lopes sözleri

Son dakika haberi... Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, anlaşmaya varılan golcü oyuncu Ricardo Lopes'e sahip çıktı. Portekizli hoca, "Bir futbolcunun hangi takımlarda değil, nasıl oynadığı önemlidir. Lopes'i çok yakından tanıyorum. Sadece forvette değil, kanatlarda da görev yapabiliyor. Takımımızın hücumuna zenginlik getirecektir" dedi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Ricardo Lopes'in üst düzey takımlarda forma giymemesi tartışmaya neden olurken, teknik direktör Vitor Pereira'dan oyuncuyla ilgili değerlendirme geldi.

Portekizli hocanın, Çin'in Shanghai Port takımından talebesi olan 30 yaşındaki golcü için "Bir futbolcunun hangi takımlarda değil, nasıl oynadığı önemlidir. Lopes'i çok yakından tanıyorum. Sadece forvette değil, kanatlarda da görev yapabiliyor. Takımımızın hücumuna zenginlik getirecektir" değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.



KURUKALIP İMZAYI ATTI
Bu arada Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ın transferini resmen açıkladı. 3 yıllık sözleşme yapılan 19 yaşındaki sol bek, dün sarı-lacivertli takımın antrenmanında yer aldı.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Tedavileri süren Serdar Aziz ve Jose Sosa takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

BARIŞ GİTTİ, EMİR GELDİ
Öte yandan Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Altınordu'dan 1.5 milyon Euro'ya aldığı Barış Alıcı, Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig'e düşen Başkent ekibi de 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu karşılığında sarı-lacivertlilere Emir Ortakaya'yı verdi.

Gençlerbirliği altyapısındaki 17 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. Genç futbolcu, Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Lionel Messi Barcelona'dan ayrıldı...
Son dakika: Fenerbahçe'de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor
SON DAKİKA | Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulunmuştu! Ümitcan Uygun'un gözaltındaki fotoğrafı ortaya çıktı
MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef’te 5. önlüğü kim aldı?
Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı! Fatih Terim'den Caner Erkin açıklaması...
Son dakika: Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı! Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunmuştu!
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak karar! Avrupa futbolunu karıştıracak...
SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı
Son dakika haberi | Şehirlerarası yolculukta yeni dönem: Firmalar çalışma başlattı
Son dakika: Muslera isyan ettirdi! PSV'den sonra St Johnstone maçında da inanılmaz hatalar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Ricardo Lopes sözleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA