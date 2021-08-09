Vitor Pereira bir taraftar arasında yaşanan tartışma maça damga vurdu!

Sezon öncesi son hazırlık maçını Giresunspor'la yapan Fenerbahçe maçta 3-1 galip ayrıldı. Maçın ilk yarısında yaşanan bir olay geceye damga vurdu. Vitor Pereira, hazırlık maçlarında Fenerbahçe'yi 3-4-3 formatıyla oynattı. Kimileri bu sisteme karşı çıktı.
VİTOR PERİRA TRİBÜNDEN BİR TARAFTARLA TARTIŞTI
Maçın ilk yarısında yaşanan bir olay geceye damga vurdu. Vitor Pereira'nın arkasında bulunan taraftarlardan bir tanesi Pereira'ya "Pereira, four four two (4-4-2)" şeklinde seslenerek tepki gösterdi. Bu sözlere sinirlenen Vitor Pereira taraftara sinirli bir şekilde "Kapa çeneni" diyerek cevap verdi.
Taraftar: "Pereira 4-4-2"— Sabah Spor (@sabahspor1) August 9, 2021
Pereira: "Kapa çeneni!"
Giresunspor-Fenerbahçe maçında bir taraftar ve Vitor Pereira arasında yaşananlar kameraya böyle yansıdı. pic.twitter.com/kyonScHITn
FENERBAHÇE'DEN 3 GOLLÜ GALİBİYET
Süper Lig öncesi son provasına çıkan Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk yarıyı etkili bir oyunla 2-0 önde tamamladı. Fenerbahçe, Giresunspor'u ikinci yarıdaki gollerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin yeni forveti Serdar Dursun bu maçı da boş geçmedi ve takımının 2. golünü kaydetti.