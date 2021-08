Vitor Pereira bir taraftar arasında yaşanan tartışma maça damga vurdu!

VİTOR PERİRA TRİBÜNDEN BİR TARAFTARLA TARTIŞTI

Maçın ilk yarısında yaşanan bir olay geceye damga vurdu. Vitor Pereira'nın arkasında bulunan taraftarlardan bir tanesi Pereira'ya "Pereira, four four two (4-4-2)" şeklinde seslenerek tepki gösterdi. Bu sözlere sinirlenen Vitor Pereira taraftara sinirli bir şekilde "Kapa çeneni" diyerek cevap verdi.

FENERBAHÇE'DEN 3 GOLLÜ GALİBİYET

Süper Lig öncesi son provasına çıkan Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk yarıyı etkili bir oyunla 2-0 önde tamamladı. Fenerbahçe, Giresunspor'u ikinci yarıdaki gollerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin yeni forveti Serdar Dursun bu maçı da boş geçmedi ve takımının 2. golünü kaydetti.