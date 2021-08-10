Messi yeni takımı için Paris’e uçtu! Neymar da transferi açıkladı...

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı merak edilen 34 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi, Fransız devi PSG ile 2+1 yıllık anlaşmay vardı. Gün içinde ailesiyle Paris'e giden Messi, sağlık kontrollerinin ardından PSG ile sözleşme imzalayack.
Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe ise 34 yaşındaki yıldızı taşıyan uçağın gün içinde başkentte olacağını duyurdu.
Sağlık kontrolleri sonrasında 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Messi için Çarşamba günü Parc des Princes'te bir basın toplantısı yapılması planlanıyor.
Lionel Messi, babası Jorge'den hemen sonra Barcelona havaalanına geldi. Yıldız futbolcu, PSG transferini tamamlamak için yola çıktı.
Öte yandan Messi görselleri Barcelona'nın maçlarını oynadığı Camp Nou duvarlarından silindi.
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