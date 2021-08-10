Video Spor Ve beklenen oldu! PSG, Messi'yi böyle açıkladı | Video

Ve beklenen oldu! PSG, Messi'yi böyle açıkladı | Video

Ve beklenen oldu! PSG, Messi'yi böyle açıkladı | Video
10.08.2021 | 16:59

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Barcelona'dan ayrılan Arjantinli süperstar Lionel Messi, görüşmeler yürüttüğü Fransız devi PSG ile her konuda anlaşma sağladı. Messi'nin önümüzdeki saatlerde Paris'te olması bekleniyor. Paris Saint Germain, bu flaş transferi bir video ile açıkladı.

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