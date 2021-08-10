Son dakika: Lionel Messi’nin veliahtı bir Türk! İşte Yusuf Demir’in hikayesi...

Son dakika haberi... Aslen Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Yusuf Demir, 2003 yılında Avusturya'nın Başkenti Viyana'da doğdu. Firs Wienna'da futbola merhaba diyen genç yıldız, 2013'te henüz 10 yaşında Rapid Wien altyapısına katıldı. Avusturya ekibinin çeşitli yaş kategorilerinde oynayan Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nın da alt yaş kategorilerinde oynadı.