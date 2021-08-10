Son dakika: Lionel Messi’nin veliahtı bir Türk! İşte Yusuf Demir’in hikayesi...

Son dakika haberi... Aslen Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Yusuf Demir, 2003 yılında Avusturya'nın Başkenti Viyana'da doğdu. Firs Wienna'da futbola merhaba diyen genç yıldız, 2013'te henüz 10 yaşında Rapid Wien altyapısına katıldı. Avusturya ekibinin çeşitli yaş kategorilerinde oynayan Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nın da alt yaş kategorilerinde oynadı.
Avusturya'nın alt yaş milli takımlarında harika bir performans ortaya koyan Yusuf, tüm yaş kategorilerinde toplamda çıktığı 27 maçta 20 gol kaydetti.
YETENEĞİ ÜST SEVİYEDE!
Harika bir futbol yeteneği ve müthiş bir sol ayağa sahip olan Yusuf Demir, oyun zekası, birebirde adam eksiltme, asist, frikik ve oyun kurma becerileriyle sahada farkını hemen ortaya koymaktadır.
Orjinal mevkisi 10 numara pozisyonu olan 18 yaşındaki genç yıldız, hücumun hemen hemen her poziyonunda görev alabilmektedir. Yusuf, asist yapmada ve golcü kimliğiyle de ön plana çıkıyor.
Avusturya ekibinde son 2 sezonda 38 maça çıkan genç oyuncu 9 gol atıp 4 de asist yaptı.
Yusuf Demir, bu sezonun başında 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla 500 bin euro karşılığında Barcelona B takımına transfer oldu.
BARCELONA KARİYERİNE HIZLI BAŞLADI!
Son olarak Barcelona'nın Joan Gamper Kupası'nda Juventus'u 3-0 mağlup ettiği maçta Memphis Depay'ın attığı ilk golde asisti Yusuf Demir yaptı.
Genç yıldız, Barcelona formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında ise Stuttgart karşısında ilk golünü attı. Yusuf'un golünde asisti Griezmann yaptı.
AVUSTURYA'YI TERCİH ETTİ!
Mart 2021'de Avusturya Milli Takımı'ndan davet alan Türk asıllı Yusuf Demir, daveti kabul etti ve milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullandı.
Yusuf Demir, Avusturya'nın 28 Mart 2021 tarihinde Faroe Adalarını 3-1 yendiği maçta da 5 dakika sahada kalarak ilk kez forma giydi.
TARAFTARIN GÖZÜNE GİRDİ!
Barcelona formasıyla çıktığı hazırlık maçlarında adından sıkça söz ettiren 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, müthiş sol ayağı ve birebirde çok kolay adam eksiltmesiyle Barcelona taraftarının gözüne girmeyi başardı.
OYUN TARZI MESSI'Yİ ANDIRIYOR!
Stuttgart maçında golle başlayıp Juventus maçında ise harika oyununu asistle süsleyen Yusuf Demir, şimdiden Barcelona'dan ayrılan Messi'nin en büyük veliahtlarından.
Messi'yi anımsatan oyun tarzıyla Yusuf, oynadığı futbolla Türkiye'de ve dünyada kendisine hayran bıraktırdı.