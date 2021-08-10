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Giriş Tarihi: 9.8.2021 23:40 Son Güncelleme: 10.8.2021 07:36

Vitor Pereira bir taraftar arasında yaşanan tartışma maça damga vurdu!

Vitor Pereira bir taraftar arasında yaşanan tartışma maça damga vurdu!

Cuma günü başlayacak olan yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe bugün Giresunspor'a konuk oldu. Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı ve 7 hazırlık maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Maçın ilk yarısında bir taraftarla teknik direktör Vitor Pereira arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

Sezon öncesi son hazırlık maçını Giresunspor'la yapan Fenerbahçe maçta 3-1 galip ayrıldı. Maçın ilk yarısında yaşanan bir olay geceye damga vurdu. Vitor Pereira, hazırlık maçlarında Fenerbahçe'yi 3-4-3 formatıyla oynattı. Kimileri bu sisteme karşı çıktı.

VİTOR PERİRA TRİBÜNDEN BİR TARAFTARLA TARTIŞTI

Maçın ilk yarısında yaşanan bir olay geceye damga vurdu. Vitor Pereira'nın arkasında bulunan taraftarlardan bir tanesi Pereira'ya "Pereira, four four two (4-4-2)" şeklinde seslenerek tepki gösterdi. Bu sözlere sinirlenen Vitor Pereira taraftara sinirli bir şekilde "Kapa çeneni" diyerek cevap verdi.

FENERBAHÇE'DEN 3 GOLLÜ GALİBİYET

Süper Lig öncesi son provasına çıkan Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk yarıyı etkili bir oyunla 2-0 önde tamamladı. Fenerbahçe, Giresunspor'u ikinci yarıdaki gollerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin yeni forveti Serdar Dursun bu maçı da boş geçmedi ve takımının 2. golünü kaydetti.

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Vitor Pereira bir taraftar arasında yaşanan tartışma maça damga vurdu!
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