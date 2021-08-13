Kayserispor’un yeni transferi Carlos Mane geldi

Süper Lig'de sezona güçlü girmek isteyen Kayserispor, kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'de oynayan Carlos Mane ile anlaşmaya vardı. Portekizli futbolcu, gece Kayseri'ye geldi. 26 yaşındaki Mane, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak ve takıma katılacak.