Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması! "Forvet takviyesi..."

Oynayan oyuncular iyi niyetleriyle mücadele ettiler. Taraftarımızın olması bizi daha da mutlu etti. 1.5 senedir taraftarla oynamıyoruz. Onların olması ortamı daha güzel bir hale getiriyor. Gönül isterdi ki futbolu şu an oynayalım. Böyle bir statta, böyle bir atmosferde kim oynamak istemez?