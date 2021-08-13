Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması! "Forvet takviyesi..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 2021-2022 sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sezonun ilk maçında 3 puanı 3 golle alan siyah-beyazlılar, şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından kaldığı yerden devam etti.
Karşılaşmanın başından sonuna kadar tempolu bir oyun sergileyen Beşiktaş, 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Uzun zaman sonra taraftarıyla buluşan Sergen Yalçın ve öğrencileri, kendi evinde 3-0 galip geldi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, hem hazırlık sürecine hem de yeni yapılacak transferlere değindi.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle...
Sezonun ilk maçları her zaman zor oluyor. Çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. Çok hazır olduğumuz söylenemez. Bugün oynanan oyun, istediğimiz bir oyundu. Bugün kazanılan 3 puan çok büyük önem ifade ediyor.
Oynayan oyuncular iyi niyetleriyle mücadele ettiler. Taraftarımızın olması bizi daha da mutlu etti. 1.5 senedir taraftarla oynamıyoruz. Onların olması ortamı daha güzel bir hale getiriyor. Gönül isterdi ki futbolu şu an oynayalım. Böyle bir statta, böyle bir atmosferde kim oynamak istemez?
"FORVET TAKVİYESİ YAPMAK İSTİYORUZ"
İyi bir forvet takviyesi yapmak istiyoruz. Transferde biraz geç kalmış olabiliriz ama bunlar kolay işler değil. Alex Teixeira altı aydır oynamamasına karşın fit durumda. Milli maç arasından sonra aramıza katılmasını umuyoruz.