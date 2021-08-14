Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Batshuayi müjdesi! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:51
Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Batshuayi müjdesi! | Video 14.08.2021 | 00:28
02:35
Bakan Koca paylaştı: Sel felaketinde can kaybı artıyor! | Video 13.08.2021 | 21:27
01:05
03:02
Son dakika: AFAD'dan 5 il için sel ve su taşkını uyarısı | Video 13.08.2021 | 20:21
01:31
04:01
Son dakika haberleri: Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi | Video 13.08.2021 | 18:20
00:31
İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor | Video 13.08.2021 | 17:40
10:35
01:05
02:55
Haşmet Babaoğlu | Global darbe yapıldı, farkında mısınız? 13.08.2021 | 15:05
02:52
Hilal Kaplan | Menfur gece... 13.08.2021 | 15:02
04:22
Mahmut Övür | Siyasi nefret dilinin sokağa yansıması 13.08.2021 | 15:00
06:34
Yavuz Donat | Kadere bak 13.08.2021 | 14:57
25:14
00:48
01:18
Başkan Erdoğan: "19 helikopter, 1 İHA bölgede hizmet veriyor" | Video 13.08.2021 | 14:23
00:33
00:30
İYİ Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü | Video 13.08.2021 | 14:19
06:01
Beşiktaş, Süper Lig'in sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonunda taraftara transfer müjdesi verdi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...