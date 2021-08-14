Video Haber Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Batshuayi müjdesi! | Video

Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Batshuayi müjdesi! | Video

Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Batshuayi müjdesi! | Video
14.08.2021 | 00:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın’dan Batshuayi müjdesi! | Video 11:51
Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Batshuayi müjdesi! | Video 14.08.2021 | 00:28
Bakan Koca paylaştı: Sel felaketinde can kaybı artıyor! | Video 02:35
Bakan Koca paylaştı: Sel felaketinde can kaybı artıyor! | Video 13.08.2021 | 21:27
Erzurum ve Rize’den tedirgin eden haberler! Kuvvetli sağanak sele neden oldu | Video 01:05
Erzurum ve Rize'den tedirgin eden haberler! Kuvvetli sağanak sele neden oldu | Video 13.08.2021 | 20:47
Son dakika: AFAD’dan 5 il için sel ve su taşkını uyarısı | Video 03:02
Son dakika: AFAD'dan 5 il için sel ve su taşkını uyarısı | Video 13.08.2021 | 20:21
Son dakika: 13 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 01:31
Son dakika: 13 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 13.08.2021 | 20:02
Son dakika haberleri: Sel felaketinde can kaybı 31’e yükseldi | Video 04:01
Son dakika haberleri: Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi | Video 13.08.2021 | 18:20
İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor | Video 00:31
İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor | Video 13.08.2021 | 17:40
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı! Sel felaketinde hayatını kaybedenlere veda 10:35
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı! Sel felaketinde hayatını kaybedenlere veda 13.08.2021 | 15:44
Mansur Yavaş’ın Suriyeli dönüşümü! 30 bin aileye biz bakıyoruz demişti | Video 01:05
Mansur Yavaş'ın "Suriyeli" dönüşümü! "30 bin aileye biz bakıyoruz" demişti | Video 13.08.2021 | 15:24
Haşmet Babaoğlu | Global darbe yapıldı, farkında mısınız? 02:55
Haşmet Babaoğlu | Global darbe yapıldı, farkında mısınız? 13.08.2021 | 15:05
Hilal Kaplan | Menfur gece... 02:52
Hilal Kaplan | Menfur gece... 13.08.2021 | 15:02
Mahmut Övür | Siyasi nefret dilinin sokağa yansıması 04:22
Mahmut Övür | Siyasi nefret dilinin sokağa yansıması 13.08.2021 | 15:00
Yavuz Donat | Kadere bak 06:34
Yavuz Donat | Kadere bak 13.08.2021 | 14:57
Başkan Erdoğan’dan sel bölgesinde önemli açıklamalar. 3 şehir, afet bölgesi ilan edildi | Video 25:14
Başkan Erdoğan'dan sel bölgesinde önemli açıklamalar. 3 şehir, afet bölgesi ilan edildi | Video 13.08.2021 | 14:30
Başkan Erdoğan: Devlet olarak tüm imkanlarımızla sizlerle beraberiz | Video 00:48
Başkan Erdoğan: "Devlet olarak tüm imkanlarımızla sizlerle beraberiz" | Video 13.08.2021 | 14:23
Başkan Erdoğan: 19 helikopter, 1 İHA bölgede hizmet veriyor | Video 01:18
Başkan Erdoğan: "19 helikopter, 1 İHA bölgede hizmet veriyor" | Video 13.08.2021 | 14:23
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bartın, Kastamonu ve Sinop’u afet bölgesi ilan ediyoruz | Video 00:33
Son dakika! Başkan Erdoğan: "Bartın, Kastamonu ve Sinop’u afet bölgesi ilan ediyoruz" | Video 13.08.2021 | 14:23
İYİ Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü | Video 00:30
İYİ Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü | Video 13.08.2021 | 14:19
Başkan Erdoğan sel bölgesinde: Bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı, yine yıkılmayacağız | Video 06:01
Başkan Erdoğan sel bölgesinde: "Bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı, yine yıkılmayacağız" | Video 13.08.2021 | 13:13
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sel felaketin yaşandığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı 01:55
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sel felaketin yaşandığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı 13.08.2021 | 12:42

Beşiktaş, Süper Lig'in sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonunda taraftara transfer müjdesi verdi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA