Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı! İşte alacağı maaş...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ BATSHUAYİ'NİN MALİYETİNİ AÇIKLADI! MAAŞI...

Belçikalı golcü bu sezon 3 milyon 165 bin Euro maaş alacak. Beşiktaş, Chelsea'ye 150 bin € kiralama bedeli ödeyecek. Batshuayi'yi Beşiktaş'a kiralayan Chelsea, oyuncunun sözleşmesini de 2023 yılına kadar uzattı.