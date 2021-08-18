Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı! İşte alacağı maaş...

Son dakika transfer haberleri... Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, Kongo asıllı Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin transferini resmen açıkladı. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da Batshuayi transferini çok istiyordu. Daha önce Diego Costa, Dzeko gibi isimler de gündeme gelmişti fakat Belçikalı golcüyle anlaşma sağlandı. İşte anlaşma detayları...
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ BATSHUAYİ'NİN MALİYETİNİ AÇIKLADI! MAAŞI...
Belçikalı golcü bu sezon 3 milyon 165 bin Euro maaş alacak. Beşiktaş, Chelsea'ye 150 bin € kiralama bedeli ödeyecek. Batshuayi'yi Beşiktaş'a kiralayan Chelsea, oyuncunun sözleşmesini de 2023 yılına kadar uzattı.
BU SEZON 8. TRANSFER!
Daha önce Marsilya, Dortmund, Valencia, Standart Liege ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giyen Bathsuayi, Chelsea'den kiralandı.
Beşiktaş, Batshuayi'yi böyle açıkladı. Golcü yıldızın alacağı ücret belli oldu | Video
Beşiktaş bu sezon Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Valentin Rosier, Alex Teixeira, Ghezzal ve Mert Günok'tan sonra 8. transferini yaptı!