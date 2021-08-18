Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı! İşte alacağı maaş...
Giriş Tarihi: 18.8.2021 15:03 Son Güncelleme: 18.8.2021 15:23

Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı! İşte alacağı maaş...

Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı! İşte alacağı maaş...

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar, Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin transferini resmen açıkladı. Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Resmi transfer açıklaması da az önce geldi. Beşiktaş, Chelsea'den Batshuayi'yi kiraladı.

Son dakika transfer haberleri... Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, Kongo asıllı Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin transferini resmen açıkladı. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da Batshuayi transferini çok istiyordu. Daha önce Diego Costa, Dzeko gibi isimler de gündeme gelmişti fakat Belçikalı golcüyle anlaşma sağlandı. İşte anlaşma detayları...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ BATSHUAYİ'NİN MALİYETİNİ AÇIKLADI! MAAŞI...

Belçikalı golcü bu sezon 3 milyon 165 bin Euro maaş alacak. Beşiktaş, Chelsea'ye 150 bin € kiralama bedeli ödeyecek. Batshuayi'yi Beşiktaş'a kiralayan Chelsea, oyuncunun sözleşmesini de 2023 yılına kadar uzattı.

BU SEZON 8. TRANSFER!

Daha önce Marsilya, Dortmund, Valencia, Standart Liege ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giyen Bathsuayi, Chelsea'den kiralandı.

Beşiktaş, Batshuayi'yi böyle açıkladı. Golcü yıldızın alacağı ücret belli oldu | Video

Beşiktaş bu sezon Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Valentin Rosier, Alex Teixeira, Ghezzal ve Mert Günok'tan sonra 8. transferini yaptı!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu
Son dakika haberi | Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri | Emekli ve memura 3600 ek gösterge zammı: 1.8 milyon kişi yararlanacak...
SON DAKİKA: Marcao krizi sonrası neler oldu? Maç biter bitmez soyunma odası karıştı Arda Turan...
Son dakika: Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha! "Gelmeye hazırım"
Son dakika: Lionel Messi sonrası Real Madrid'den PSG’ye nispet! Dünya yıldızlarını kadrosuna topluyor…
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenler dikkat!
Son dakika: Sergen Yalçın ve Fatih Terim Gedson'dan vazgeçmiyor! Beşiktaşlıları heyecanlandıracak gelişme...
İşte 10 soruda Afganistan ve Taliban gerçeği
Can, felakette mucizenin adı oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı! İşte alacağı maaş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA