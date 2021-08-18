Beşiktaş, Batshuayi'yi böyle açıkladı. Golcü yıldızın alacağı ücret belli oldu | Video
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Beşiktaş, Batshuayi'yi bitirmeye yakın! 14.08.2021 | 00:50
Geçen sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş, transferlere devam ediyor. Siyah beyazlılar Belçikalı golcü Batshuayi'yi Chelsea'den kiraladı. Batshuayi, Beşiktaş'tan senelik 3 milyon 165 bin € kazanacak.