Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Arda Turan'dan Muslera'ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı
Giriş Tarihi: 19.8.2021 06:58 Son Güncelleme: 19.8.2021 07:08

Son dakika: Arda Turan'dan Muslera'ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atmasıyla sarsılan Galatasaray'da bu konuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Brezilyalı oyuncunun takımdan uzak tutulması büyük bir kavganın önüne geçti. Giresunspor maçının ardından soyunma odasına bağırarak giren kaptan Arda Turan, Muslera'ya da şok bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberlerinin detayları...

Galatasaray'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atan Marcao'nun takımdan uzak tutulması büyük bir kavganın önüne geçti. Giresunspor maçının ardından soyunma odasına bağırarak giren kaptan Arda Turan, Muslera'ya da şok bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberlerinin detayları...

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoperi herkesten önce havalimanına götürdü.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

ARDA TURAN'DAN MUSLERA'YA MARCAO TEPKİSİ: SAKIN ONU SAVUNMA

Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya girdi.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

"Marcao nerede?" diye bağıran Arda Turan, güçlükle sakinleştirildi. Arda, diğer kaptan Muslera'ya "Sakın onu savunma" uyarısında bulundu.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

Uruguaylı kaleci de "Yaptığı büyük terbiyesizlik" yanıtıyla Arda'ya destek verdi ve tüm takım Kerem'den yana tavır aldı.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

HALİL'E DE YAPMIŞTI

Florya'da ise akıllara, geçen sezon basına kapalı olarak Ümit Mili Takım ile oynanan hazırlık maçı geldi.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

Halil Dervişoğlu ile gerginlik yaşayan Marcao'nun, Halil'e yaptığı saldırının benzerini Kerem'e gösterdiği konuşulmaya başlandı.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu da Giresun'daki kavganın ardından Kerem'in fotoğrafını paylaşmıştı.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

KARAR ÇIKTI: KADRO DIŞI

Bu arada Galatasaray, Marcao hakkında kararını açıkladı. Sarı-kırmızılıların açıklamasında, "Marcao'nun tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararlaştırıldı.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza tebliğ edilecektir" denildi.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

SATILMAYACAK

Marcao'dan savunmasını isteyen yönetim, teknik heyetten de olayla ilgili rapor bekliyor.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

Brezilyalı stoperin satılmasının gündemde olmadığı, 120 bin Euro para cezası verilmesinin planladığı öğrenildi.

Son dakika: Arda Turan’dan Muslera’ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı

PFDK'dan 5 maç ceza alacağı öngörülen Marcao'nun, ardından affedilmesi bekleniyor.

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Son dakika: Arda Turan'dan Muslera'ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı
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