Galatasaray'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atan Marcao'nun takımdan uzak tutulması büyük bir kavganın önüne geçti. Giresunspor maçının ardından soyunma odasına bağırarak giren kaptan Arda Turan, Muslera'ya da şok bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberlerinin detayları...
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı.
Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoperi herkesten önce havalimanına götürdü.
ARDA TURAN'DAN MUSLERA'YA MARCAO TEPKİSİ: SAKIN ONU SAVUNMA
Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya girdi.
"Marcao nerede?" diye bağıran Arda Turan, güçlükle sakinleştirildi. Arda, diğer kaptan Muslera'ya "Sakın onu savunma" uyarısında bulundu.
Uruguaylı kaleci de "Yaptığı büyük terbiyesizlik" yanıtıyla Arda'ya destek verdi ve tüm takım Kerem'den yana tavır aldı.
HALİL'E DE YAPMIŞTI
Florya'da ise akıllara, geçen sezon basına kapalı olarak Ümit Mili Takım ile oynanan hazırlık maçı geldi.
Halil Dervişoğlu ile gerginlik yaşayan Marcao'nun, Halil'e yaptığı saldırının benzerini Kerem'e gösterdiği konuşulmaya başlandı.
Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu da Giresun'daki kavganın ardından Kerem'in fotoğrafını paylaşmıştı.
KARAR ÇIKTI: KADRO DIŞI
Bu arada Galatasaray, Marcao hakkında kararını açıkladı. Sarı-kırmızılıların açıklamasında, "Marcao'nun tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararlaştırıldı.
2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza tebliğ edilecektir" denildi.
SATILMAYACAK
Marcao'dan savunmasını isteyen yönetim, teknik heyetten de olayla ilgili rapor bekliyor.
Brezilyalı stoperin satılmasının gündemde olmadığı, 120 bin Euro para cezası verilmesinin planladığı öğrenildi.
PFDK'dan 5 maç ceza alacağı öngörülen Marcao'nun, ardından affedilmesi bekleniyor.