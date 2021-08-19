Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atmasıyla sarsılan Galatasaray'da bu konuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Brezilyalı oyuncunun takımdan uzak tutulması büyük bir kavganın önüne geçti. Giresunspor maçının ardından soyunma odasına bağırarak giren kaptan Arda Turan, Muslera'ya da şok bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberlerinin detayları...

Galatasaray'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atan Marcao'nun takımdan uzak tutulması büyük bir kavganın önüne geçti. Giresunspor maçının ardından soyunma odasına bağırarak giren kaptan Arda Turan, Muslera'ya da şok bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberlerinin detayları...