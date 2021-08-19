Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.8.2021 07:10 Son Güncelleme: 19.8.2021 07:11

Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu
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Son dakika haberi... Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruklarla herkesi şoka uğratan Marcao, uçakta tek başına kaldı. Türk oyuncuların saldırmaması için takımdan ayrı uçağa götürülen Brezilyalı futbolcu, İstanbul'da da evine yalnız gitti. Brezilyalı oyuncunun Kerem'e neden vurduğu da ortaya çıktı. Bu arada Galatasaray yönetimi Marcao'ya verilecek cezayı belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türk oyuncuların saldırmaması için takımdan ayrı uçağa götürülen Brezilyalı futbolcunun neden genç oyuncuya vurduğu da ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi de Marcao'ya verilecek cezayı belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

Giresun deplasmanında mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kırmızı kart görüp apar topar soyunma odasına giderken, sonrasında ise takım arkadaşlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

Yolda kimsenin konuşmadığı oyuncu, İstanbul'da da takımdan uzak tutuldu. İşte anbean yaşananlar:

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

SOYUNMA ODASI

Kerem'den yana tavır alan kaptan Arda Turan ve diğer oyuncular, Marcao'nun bu hareketine çok sinirlendi. Soyunma odasında Marcao'nun üzerine yürümek isteyen bazı oyuncuları yardımcı antrenörler güçlükle durdurdu. Brezilyalı oyuncu takımdan ayrı olarak havalimanına gönderildi.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI

Kimse Marcao ile konuşmazken, oyuncu tek başına uçağa gitti...

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

İSTANBUL HAVALİMANI

Uçakta yalnız başına oturan Marcao'nun kimse yüzüne bile bakmadı. Krizin büyümesinden endişe eden kulüp yetkilileri, Giresun'dan İstanbul'a dönüşte Marcao'nun takımla bir araya gelmemesi için yoğun çaba harcadı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

İstanbul'a varıldığında da takım otobüsüne alınmadı ve kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

METİN OKTAY TESİSLERİ

Takım arkadaşlarıyla arasına mesafe koyulması istenen oyuncunun dün Florya'da yapılan antrenmana da katılmasına izin verilmedi.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEMELİ"
Kerem'e saldırısı sonrasında takım içinde kimse Marcao ile konuşmama kararı aldı. 25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için takım arkadaşları "Kerem'e yaptığı bu hareketi affetmiyoruz! Bedelini ödemeli" görüşünü paylaşarak topu teknik heyete attı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

Yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari direktör yardımcısı Hakan Balta dönüş yolunda sık sık oyuncuların yanına gidip sakinleştirici konuşmalar yaptı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

İŞTE O AN!
Olayın ardından Kerem'e sarılarak Marcao'nun atılışını izleyen Terim, Marcao'nun yüzünü bile görmek istemiyor. Deneyimli teknik adam, "Kerem bizim kıymetlimiz" diyerek oyuncusuna sahip çıkarken, verilecek cezaya da direkt dahli olacak.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

MARCAO'NUN KEREM'E NEDEN SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI: SEN KAPTAN MISIN, SUS DİYORSUN

Kavganın Marcao cephesinde ise 'sus' işaretinin patlama noktası olduğu öğrenildi.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

Muslera ve Arda'nın ardından 3. kaptan olan Marcao'nun, saha içinde iki kez yerine geçmesi için uyardığı Kerem'in 'sus' demesine sinirlendiği ve "Sen kaptan mısın bana sus diyorsun" diye bağırarak saldırıya geçtiği ortaya çıktı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

MARCAO'NUN CEZASI BELLİ OLDU: KADRI DIŞI KALDI! İDARİ VE MALİ CEZA...

Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu! Yıldız isim kadro dışı bırakıldı ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir."

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