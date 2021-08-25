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Giriş Tarihi: 25.8.2021 06:30 Son Güncelleme: 25.8.2021 07:08

Son dakika: Fenerbahçe'de gündem Hidemasa Morita

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Fenerbahçe’de gündem Hidemasa Morita

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İyi bir ön libero arayan Sarı-Lacivertliler'in gündemine Japon oyuncu Hidemasa Morita geldi. Fenerbahçe, Morita'yı uygun bir bonservisle Portekiz ekibi Santa Clara'dan almak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle farklı bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de ayrılanların yerleri yavaş yavaş doluyor.

Kim (stoper), Burak Kapacak (sol açık), Çağtay Kurukalıp (sol bek) ve Serdar Dursun'u (forvet) alan Sarı-Lacivertlilerde sıra orta sahaya geldi: Hidemasa Morita...

Portekiz Ligi'nde Santa Clara'da forma giyen ön liberonun 3 yıl kontratı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, büyük bir potansiyeli olduğuna inandığı 26 yaşındaki Japon futbolcuyu, uygun bir bonservis bedeliyle kadrosunda görmek istiyor.

ÇOK YÖNLÜ BIR OYUNCU
Geçen sezonun devre arasında Santa Clara'ya katılan Morita 29 maçta boy gösterirken, ön libero oynamasına karşın 3 gol, 2 asitle hücumda da etkili olduğunu kanıtladı. Tecrübeli futbolcu, ön liberonun dışında 8 numara ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

"MORITA KALİTE KATAR"
GOAL Japonya muhabiri Yasuhiro Ondo oyuncuyu değerlendirdi:

"İyi bir vücut dengesine sahip. Top kapma ve atakları kesme yeteneğiyle tanınıyor. Topla mesafe kat edebiliyor ve atağa kaldıran pasları atmayı seviyor. En dikkat çeken özelliği ise yer aldığı takımın savunmasını yukarıya taşıyan kalitesi."

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Son dakika: Fenerbahçe'de gündem Hidemasa Morita
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