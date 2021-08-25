ÇOK YÖNLÜ BIR OYUNCU

Geçen sezonun devre arasında Santa Clara'ya katılan Morita 29 maçta boy gösterirken, ön libero oynamasına karşın 3 gol, 2 asitle hücumda da etkili olduğunu kanıtladı. Tecrübeli futbolcu, ön liberonun dışında 8 numara ve sağ bekte de forma giyebiliyor.