Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün geldi çattı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Avrupa'nın en büyük organizasyonunda, grup kuraları bugün çekilecek. Bu doğrultuda, milyonlarca futbolsever, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Beşiktaş'ın da yer aldığı grup belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

İşte, ŞL kuraları ile ilgili son bilgiler