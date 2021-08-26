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Giriş Tarihi: 26.8.2021 07:49 Son Güncelleme: 26.8.2021 08:05

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde, kura çekimi için heyecanlı bekleyiş son buluyor. Bu noktada, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı organizasyona katılacak takımlar belli oldu. Peki, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? ŞL kuraları ile ilgili tüm detaylar haberimizde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün geldi çattı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Avrupa'nın en büyük organizasyonunda, grup kuraları bugün çekilecek. Bu doğrultuda, milyonlarca futbolsever, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Beşiktaş'ın da yer aldığı grup belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

İşte, ŞL kuraları ile ilgili son bilgiler

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde, TSİ 19:00'da çekilecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak.

Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?
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