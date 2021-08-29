Son dakika: Galatasaray 3’te 3 için Kasımpaşa karşısında! Fatih Terim’den Morutan ve Barış Alper sürprizi...

Son dakika haberi... Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u, ikinci haftasında ise Hatayspor'u mağlup eden Galatasaray, iki haftada topladığı 6 puanla lige iyi bir giriş yapmıştı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Randers'ı geçen sarı-kırmızılılar, Avrupa'da gruplara kalmayı da başardı.
Ligin 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fatih Terim ve öğrencileri, rakibini mağlup edip 3'te 3 yaparak milli araya moralli girmek istiyor.
Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Morutan'ın Kasımpaşa karşısında ilk 11 başlıyor. Randers maçının ikinci yarısında iyi bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz da ilk 11'deki yerini aldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Jorgensen.
FALCAO VE YEDLİN YOK
Galatasaray'da gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Kasımpaşa maçında kadroda yer almadı. Performansıyla eleştirilen DeAndre Yedlin ise Falcao gibi maç kadrosunda yer almayan bir diğer isim oldu.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Marcao, kadroda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan da karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak.
SON 8 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasında oynadığı müsabakaları kazanarak 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, ayrıca ligdeki son 11 maçında rakiplerine mağlup olmadı.