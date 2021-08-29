Son dakika: Galatasaray 3’te 3 için Kasımpaşa karşısında! Fatih Terim’den Morutan ve Barış Alper sürprizi...

Son dakika haberi... Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u, ikinci haftasında ise Hatayspor'u mağlup eden Galatasaray, iki haftada topladığı 6 puanla lige iyi bir giriş yapmıştı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Randers'ı geçen sarı-kırmızılılar, Avrupa'da gruplara kalmayı da başardı.