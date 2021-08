Son dakika: Fatih Terim maç sonunda açıkladı! Giden oyuncular, gelecek transferler...

"ORTA SAHA İÇİN TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

Orta saha performansını da değerlendiren Terim, "Her zaman bir Melo, her zaman bir Fernando bulamıyorsunuz. Açıkçası o mevkiler tabii futbol anlayışımda önemli bir yere sahip. Bakalım daha var transfere. Her şey olabilir. Biliyorsunuz zaten Gedson'u oraya almıştık, Seri'yi oraya almıştık; bakalım daha var. Taylan da bize çok iyi işler yaptı, belki hataları olabilir ama bir kenara atmayalım onu da. Kaptırdıktan sonra 50 metre var, o top kesilse şu an onu konuşmuyorduk. Taylan da Berkan da bize lazım oyuncular. Orta saha için transfer düşünüyoruz. Gedson'u düşündüğümüze göre çok açık zaten" dedi.