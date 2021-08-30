Fatih Terim'den Kasımpaşa maçı sonrası transfer açıklaması! "Orta saha transferi..." | Video
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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Terim, transfer sorularına yanıt verdi.