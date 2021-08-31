Son dakika: Fenerbahçe Diego Rossi’yi resmen açıkladı! İstanbul’a geliyor...

Son dakika haberi... Transferin son günlerine girilirken çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, beklenmedik bir transfer gelişmesini resmen açıkladı Sarı-lacivertliler, Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, oyuncunun İstanbul'a davet edildiğini ve sağlık kontrollerinden geçeceğini belirtti.
Los Angeles FC forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, görüşmeleri tamamlamak için Amerika'dan İstanbul'a doğru yola çıktı.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol attı ve 1 asist kaydetti.
Diego Rossi, son 4 sezondur formasını giydiği MLS ekibinde toplamda ise 121 maçta 59 gol ve 22 asiste imza attı.