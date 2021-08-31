Video Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'a geldi
31.08.2021 | 13:09

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Transferin son günlerine girilirken çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, beklenmedik bir transfer gelişmesini resmen açıklamıştı. Sarı-lacivertliler'in prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Diego Rossi, İstanbul'a geldi.

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