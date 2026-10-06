GOL İZLE | Hırvatistan 1-2 İspanya (Mikel Merino)
06 Ekim 2026 23:40
Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 4. haftasında İspanya’yı konuk ediyor. İspanya, Mikel Merino’nun 88. dakikada attığı golle maçta öne geçti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
GOL İZLE | Hırvatistan 1-2 İspanya (Mikel Merino) 06.10.2026 | 23:40
01:09
GOL İZLE | Hırvatistan 1-1 İspanya (Mikel Merino) 06.10.2026 | 23:11
01:35
GOL İZLE | İngiltere 3-0 Çekya (Harry Kane) 06.10.2026 | 23:10
01:11
GOL İZLE | İsviçre 1-0 Kuzey Makedonya (Fabian Rieder) 06.10.2026 | 22:36
01:16
GOL İZLE | İngiltere 2-0 Çekya (Harry Kane) 06.10.2026 | 22:34
01:18
GOL İZLE | İngiltere 1-0 Çekya (Vladimir Coufal KK.) 06.10.2026 | 22:20
01:22
GOL İZLE | Hırvatistan 1-0 İspanya (Ivan Perisic) 06.10.2026 | 22:18
10:16
MAÇ ÖZETİ İZLE | Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor 06.10.2026 | 22:17
10:51
MAÇ ÖZETİ İZLE | Sakaryaspor 2-0 ArIt Kayadibispor 06.10.2026 | 21:04
01:10
GOL İZLE | Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor (Erhan Öztürk) 06.10.2026 | 20:45
00:58
GOL İZLE | Karşıyaka 2-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan) 06.10.2026 | 20:40
01:10
GOL İZLE | Karşıyaka 1-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan) 06.10.2026 | 20:39
01:06
GOL İZLE | Karşıya 0-1 1923 Afyonspor (Hıdır Aytekin KK.) 06.10.2026 | 20:31
09:51
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kırklarelispor 1-0 Bayburtspor 06.10.2026 | 19:08
01:07
GOL İZLE | Sakaryaspor 2-0 Arit Kayadibispor (Hakkı Türker) 06.10.2026 | 19:05
00:54
GOL İZLE | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor (Mertcan Açıkgöz) 06.10.2026 | 19:03
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