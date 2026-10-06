Video Spor GOL İZLE | Karşıyaka 1-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan)
GOL İZLE | Karşıyaka 1-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan)

GOL İZLE | Karşıyaka 1-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan)

06 Ekim 2026 20:39

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karşıyaka, 1923 Afyonspor'u konuk ediyor. Karşıyaka, Eren Arda Şan'ın 26. dakikada attığı golle skoru dengeledi.

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