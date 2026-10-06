Video Spor GOL İZLE | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor (Mertcan Açıkgöz)
GOL İZLE | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor (Mertcan Açıkgöz)

GOL İZLE | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor (Mertcan Açıkgöz)

06 Ekim 2026 19:06

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Sakaryaspor, Arıt Kayadibispor karşısında 46. dakikada Mertcan Açıkgöz'ün attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

GOL İZLE | Sakaryaspor 2-0 Arit Kayadibispor 01:07
GOL İZLE | Sakaryaspor 2-0 Arit Kayadibispor 06.10.2026 | 19:05
GOL İZLE | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor Mertcan Açıkgöz 00:54
GOL İZLE | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor (Mertcan Açıkgöz) 06.10.2026 | 19:03
Okan Buruk’tan milli ara dönüşü İlkay Gündoğan kararı! | Video 00:51
Okan Buruk'tan milli ara dönüşü İlkay Gündoğan kararı! | Video 06.10.2026 | 15:00
A Milli Takım A Ligi’nden B Ligi’ne düşebilir mi? | Video 09:55
A Milli Takım A Ligi'nden B Ligi'ne düşebilir mi? | Video 06.10.2026 | 15:08
Archie Brown 30 milyon euro! | Video 00:29
Archie Brown 30 milyon euro! | Video 06.10.2026 | 14:28
Fenerbahçe’de Mbappe bombası! | Video 05:06
Fenerbahçe'de Mbappe bombası! | Video 06.10.2026 | 14:35
Vincenzo Montella’dan Avrupa Şampiyonası hedefi! 04:41
Vincenzo Montella'dan Avrupa Şampiyonası hedefi! 06.10.2026 | 00:38
MAÇ ÖZETİ | İtalya 3-1 Türkiye 14:42
MAÇ ÖZETİ | İtalya 3-1 Türkiye 06.10.2026 | 00:34
TIKLA İZLE | İtalya’da Roberto Mancini’den galibiyet sözleri! 01:24
TIKLA İZLE | İtalya'da Roberto Mancini'den galibiyet sözleri! 06.10.2026 | 00:07
Yunus Akgün: Ayağa kalkmak bizim elimizde! 01:34
Yunus Akgün: Ayağa kalkmak bizim elimizde! 05.10.2026 | 23:59
GOL İZLE | İtalya 3-1 Türkiye Pio Esposito 01:20
GOL İZLE | İtalya 3-1 Türkiye (Pio Esposito) 05.10.2026 | 23:41
GOL İZLE | İtalya 2-1 Türkiye Riccardo Calafiori 01:03
GOL İZLE | İtalya 2-1 Türkiye (Riccardo Calafiori) 05.10.2026 | 23:18
GOL İZLE | İtalya 1-1 Türkiye Aral Şimşir 00:59
GOL İZLE | İtalya 1-1 Türkiye (Aral Şimşir) 05.10.2026 | 23:14
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı’nda Aral Şimşir gole yaklaştı! 00:43
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı'nda Aral Şimşir gole yaklaştı! 05.10.2026 | 23:07
GOL | Romanya 0-1 İsveç 01:44
GOL | Romanya 0-1 İsveç 05.10.2026 | 22:22
GOL İZLE | İtalya 1-0 Türkiye Gianluca Scamacca 00:53
GOL İZLE | İtalya 1-0 Türkiye (Gianluca Scamacca) 05.10.2026 | 22:18
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı’nda Yunus Akgün gole yaklaştı! 01:09
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı'nda Yunus Akgün gole yaklaştı! 05.10.2026 | 22:17
A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan İtalya maçı açıklaması! 02:19
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan İtalya maçı açıklaması! 05.10.2026 | 21:26
A Milli Futbol Takımı’nda Bartuğ Elmaz’dan İtalya maçı sözleri! 00:39
A Milli Futbol Takımı'nda Bartuğ Elmaz'dan İtalya maçı sözleri! 05.10.2026 | 20:28
MAÇ ÖZETİ İZLE | Yunanistan 0-0 Almanya 07:27
MAÇ ÖZETİ İZLE | Yunanistan 0-0 Almanya 05.10.2026 | 01:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA