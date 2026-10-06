Okan Buruk'tan milli ara dönüşü İlkay Gündoğan kararı! | Video

06 Ekim 2026 15:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, milli arada İlkay Gündoğan ile görüştüğü ve 35 yaşındaki futbolcunun formasına yeniden kavuşacağı iddia edildi.