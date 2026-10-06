GOL İZLE | Sakaryaspor 2-0 Arit Kayadibispor (Hakkı Türker)
06 Ekim 2026 19:06
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Sakaryaspor, Arıt Kayadibispor karşısında 72. dakikada Hakkı Türker'in attığı golle maçta 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
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