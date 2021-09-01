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Giriş Tarihi: 1.9.2021 06:51 Son Güncelleme: 1.9.2021 07:04

Son dakika: Fenerbahçe'den Morita için yeni hamle! 3 isimle daha yollar ayrılıyor

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Fenerbahçe’den Morita için yeni hamle! 3 isimle daha yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita için Santa Clara'ya yeni bir transfer teklifi yaptı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabir Dirar, Caner Erkin ve Steven Caulker ise Süper Lig ekipleriyle anlaşmak üzere... İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de hücum bölgesine Diego Rossi hamlesi yapılırken, orta alan için transferi çıkmaza giren Hidemasa Morita konusunda yeni bir adım atıldı.

Başkan Ali Koç, Santa Clara'nın büyük hissedarı ve başkanı İsmail Uzun ile bir görüşme gerçekleştirip, yeni şartlar sundu.

Japon oyuncu da Uzun'la masaya oturup, "Fenerbahçe benim için önemli bir fırsat. Mali şartlarda kolaylık sağlamanızı bekliyorum" dedi.

26 yaşındaki futbolcunun İstanbul seyahat planı iptal olsa da menajeri Hiroyuki Honda hâlâ Portekiz'de ve görüşmeleri sürdürüyor.

SAMATTA RAKİP OLDU

Bu arada Avrupa'da transferin son günü dün yaşanırken Fenerbahçe de yoğun mesai harcadı. Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta'yı Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Antwerp'e kiraladı.

Anlaşma 1 yıllık yapıldı. Samatta'nın sözleşmesinde 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu yer aldı. Ancak bu madde zorunlu değil.

Zanka da bonservisiyle aynı kulübe verildi. Buradan gelecek ücret de 1 milyon Euro olacak.

GİDECEK OYUNCULAR PAZARLIKTA
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Dirar, Caner Erkin ve Caulker'in kulüp arayışları sürüyor.

Dirar, Kasımpaşa ile temas kurdu. Caner Erkin ise Çaykur Rizespor kulübüyle pazarlıkta.

Sarı-lacivertlilerin sezon başı Alanya'dan aldığı ancak Pereira'nın sistemine uymadığı için kadro dışı kalan Caulker ise Kayserispor yönetimi ile masada...

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Son dakika: Fenerbahçe'den Morita için yeni hamle! 3 isimle daha yollar ayrılıyor
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