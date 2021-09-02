Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Düğün sezonu dolayısıyla çeyrek ya da gram altın, 22 ayar bilezik ve benzeri hediyeleri almayı planlayanların yanı sıra yatırım amaçlı altın alanlar da son derece fazla. Bu nedenle vatandaşlar "bugün yarım, gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu diye araştırıyor. İşte 2 Eylül canlı altın fiyatları ile güncel altın fiyatları anlık durum.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.204,00

Satış: 3.204,00