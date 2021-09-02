Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güncel altın fiyatları anlık durum: Bugün yarım, gram, tam, çeyrek altın ne kadar oldu? 2 Eylül canlı altın fiyatları
Giriş Tarihi: 2.9.2021 08:28 Son Güncelleme: 2.9.2021 08:28

Güncel altın fiyatları anlık durum: Bugün yarım, gram, tam, çeyrek altın ne kadar oldu? 2 Eylül canlı altın fiyatları

Güncel altın fiyatları anlık durum: Bugün yarım, gram, tam, çeyrek altın ne kadar oldu? 2 Eylül canlı altın fiyatları

Yatırım ve hediye amaçlı alınan ziynet eşyaların en gözdeleri altından oluşuyor. Hal böyle olunca her gün altının fiyatı ile ilgili araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki hareketlilik bugün de etkisini gösterirken, 2 Eylül canlı altın fiyatları düşüş seyriyle dikkat çekiyor. Bugün yarım, gram, tam, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları anlık durum ile alış ve satış fiyatları.

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Düğün sezonu dolayısıyla çeyrek ya da gram altın, 22 ayar bilezik ve benzeri hediyeleri almayı planlayanların yanı sıra yatırım amaçlı altın alanlar da son derece fazla. Bu nedenle vatandaşlar "bugün yarım, gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu diye araştırıyor. İşte 2 Eylül canlı altın fiyatları ile güncel altın fiyatları anlık durum.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.204,00

Satış: 3.204,00

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 3.175,00

Satış: 3.236,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 482,88

Satış: 482,92

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 785,00

Satış: 798,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.569,00

Satış: 1.596,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 435,63

Satış: 456,48

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.092,44

Satış: 3.153,41

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Güncel altın fiyatları anlık durum: Bugün yarım, gram, tam, çeyrek altın ne kadar oldu? 2 Eylül canlı altın fiyatları
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