Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Düğün sezonu dolayısıyla çeyrek ya da gram altın, 22 ayar bilezik ve benzeri hediyeleri almayı planlayanların yanı sıra yatırım amaçlı altın alanlar da son derece fazla. Bu nedenle vatandaşlar "bugün yarım, gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu diye araştırıyor. İşte 2 Eylül canlı altın fiyatları ile güncel altın fiyatları anlık durum.
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Alış: 3.204,00
Satış: 3.204,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 3.175,00
Satış: 3.236,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 482,88
Satış: 482,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 785,00
Satış: 798,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.569,00
Satış: 1.596,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 435,63
Satış: 456,48
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.092,44
Satış: 3.153,41
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