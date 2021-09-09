Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri e-Nabız ile korona test sonucu ne zaman çıkar, sorgulama nasıl yapılır ve nereden öğrenilir? Koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 9.9.2021 08:22 Son Güncelleme: 9.9.2021 08:22

e-Nabız ile korona test sonucu ne zaman çıkar, sorgulama nasıl yapılır ve nereden öğrenilir? Koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı!

e-Nabız ile korona test sonucu ne zaman çıkar, sorgulama nasıl yapılır ve nereden öğrenilir? Koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı!

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle her gün binlerce vatandaş hastanelerde koronavirüs testi yaptırıyor. Covid-19 testlerinin sonuçlarını öğrenmek için ise e Nabız veya MHRS sistemini kullanmak isteyenler bu işleme dair detayları merak ediyor. Bu sisteme giriş TC kimlik numara ve e devlet şifresi ile sağlanıyor. Bu noktada ise “e-Nabız ile korona test sonucu ne zaman çıkar, sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Nabız, MHRS korona test sonucu sorgulama!

Son dönemde artan vakalarla beraber her gün on binlerce vatandaşımıza sağlık kurumları tarafından korona testi uygulanmaya devam ediyor. E-Nabız sistemi ise tam da bu noktada test baktıran ve sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Bu sistem vatandaşların test sonuçlarına hastaneye gitmeden ulaşmalarını sağlanıyor. Kişiler sisteme; TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile giriş sağlıyor. Peki, e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, kaç günde nereden öğrenilir? İşte e-Nabız korona test sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

Corona test sonucu kaç günde çıkar, belli olur? e-Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Corona test sonucu kaç günde çıkar, belli olur? e-Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?

CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

CORONA TESTİ KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulaması ile birlikte corona testi sonuçları görüntülenebilir. E Devlet üzerinden gerçekleştirilen E Nabız girişi ile corona virüs test sonuçları birkaç adımda öğrenilebilir. Test sonuçları için öncelikle "Tahlillerim" kategorisine girilir. Açılan yeni sayfada yer alan "Covid 19 test sonuçları" ekranına tıklanır ve sonrasında T.C. kimlik numarası, cep telefonu ve barkot no gibi kişisel bilgiler doldurularak sonuçlar öğrenilir.

Genel olarak test sonuçlarının 3 gün içerisinde sistem üzerinden duyurulduğu biliniyor.

PCR TESTİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

PCR testinde1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar genel olarak 24 saat içerisinde bildirilmektedir.

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e-Nabız ile korona test sonucu ne zaman çıkar, sorgulama nasıl yapılır ve nereden öğrenilir? Koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı!
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