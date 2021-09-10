Son dakika: Yılmaz Vural’dan milli takım açıklaması! ’Daha önce yabancı teknik adam geldi de ne oldu?’

SON DAKİKA: YILMAZ VURAL'DAN MİLLİ TAKIM SÖZLERİ! 'SÜREKLİ AYNI İSİMLER...'
İşte Yılmaz Vural'ın Sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalar...
'Bu ayrılıklardan sonra sürekli aynı isimler gündeme geliyor. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Ersun Yanal... Sonuç hep aynı? Futbolun asıl sorunlarının tartışıldığı bir platform oluşturulmalı. Avrupa'nın beş büyük ligiyle yarışıyoruz ama onlardan çok eksiğimiz var.
Biz Avrupa Şampiyonaları'na gidip futbol oynamadan dönmeye mecbur muyuz kardeşim? Ülke futbolunun sorunları var, takımların yetiştirdiği oyuncular, yetişen hakemler bunlara bakmak lazım.
Altyapı ve teknik açıdan büyük eksiklerimiz var. Görevdeyken konuşamazdı ama şimdi Şenol Hoca'yı da arayın sorun size çok şey anlatır.
Pratiğin doğrusu sahaya yansır. Sahadaki eksiklikler de sorunları göz önüne getiriyor.
YENİ TEKNİK ADAM YERLİ Mİ OLMALI YABANCI MI?
Yabancı teknik adamın milli takıma katkısı olmaz. Hiddink geldi, Lucescu geldi ne oldu? Başarısız oldular.
Yabancı hoca gelirse eğitim konusunda sorun var demektir. Yabancı hoca getireceğinize yerli hocaları eğitin, yetiştirin. Bu eğitimi federasyon verecek.
Eğer TFF yabancı hoca tercih ederse bu yerli hocaların yetersizliği olur. Ben kesinlikle yabancı hoca tercihinin, yerli teknik adamlara 'yetersizsiniz' mesajı olacağını düşünüyorum.'
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