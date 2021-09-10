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Giriş Tarihi: 10.9.2021 16:08 Son Güncelleme: 10.9.2021 16:21

Son dakika: Yılmaz Vural'dan milli takım açıklaması! 'Daha önce yabancı teknik adam geldi de ne oldu?'

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Son dakika: Yılmaz Vural’dan milli takım açıklaması! ’Daha önce yabancı teknik adam geldi de ne oldu?’

Son dakika... Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra ilk adaylar belli oldu. Dört maçı yerli teknik adamla, daha sonraki maçları ise duruma göre yabancı bir isimle devam ettirme fikri de masada. TFF Başkanı Nihat Özdemir de 'Kafamızda bir isim var.' açıklamasını yaptı. Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, Şenol Güneş'in ayrılığını Sabah.com.tr'ye yorumladı.

Milli takımdaki ayrılığın ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasındaki görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Okan Buruk, Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu ve Löw gündeme gelen adaylar arasında. Yılmaz Vural, TFF'nin yerli bir teknik adamı tercih etmesi gerektiğini ifade etti.

SON DAKİKA: YILMAZ VURAL'DAN MİLLİ TAKIM SÖZLERİ! 'SÜREKLİ AYNI İSİMLER...'

İşte Yılmaz Vural'ın Sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalar...

'Bu ayrılıklardan sonra sürekli aynı isimler gündeme geliyor. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Ersun Yanal... Sonuç hep aynı? Futbolun asıl sorunlarının tartışıldığı bir platform oluşturulmalı. Avrupa'nın beş büyük ligiyle yarışıyoruz ama onlardan çok eksiğimiz var.

Biz Avrupa Şampiyonaları'na gidip futbol oynamadan dönmeye mecbur muyuz kardeşim? Ülke futbolunun sorunları var, takımların yetiştirdiği oyuncular, yetişen hakemler bunlara bakmak lazım.

Altyapı ve teknik açıdan büyük eksiklerimiz var. Görevdeyken konuşamazdı ama şimdi Şenol Hoca'yı da arayın sorun size çok şey anlatır.

Pratiğin doğrusu sahaya yansır. Sahadaki eksiklikler de sorunları göz önüne getiriyor.

YENİ TEKNİK ADAM YERLİ Mİ OLMALI YABANCI MI?

Yabancı teknik adamın milli takıma katkısı olmaz. Hiddink geldi, Lucescu geldi ne oldu? Başarısız oldular.

Yabancı hoca gelirse eğitim konusunda sorun var demektir. Yabancı hoca getireceğinize yerli hocaları eğitin, yetiştirin. Bu eğitimi federasyon verecek.

Eğer TFF yabancı hoca tercih ederse bu yerli hocaların yetersizliği olur. Ben kesinlikle yabancı hoca tercihinin, yerli teknik adamlara 'yetersizsiniz' mesajı olacağını düşünüyorum.'

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Son dakika: Yılmaz Vural'dan milli takım açıklaması! 'Daha önce yabancı teknik adam geldi de ne oldu?'
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