Son dakika: Yılmaz Vural’dan milli takım açıklaması! ’Daha önce yabancı teknik adam geldi de ne oldu?’

SON DAKİKA: YILMAZ VURAL'DAN MİLLİ TAKIM SÖZLERİ! 'SÜREKLİ AYNI İSİMLER...'

İşte Yılmaz Vural'ın Sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalar...

'Bu ayrılıklardan sonra sürekli aynı isimler gündeme geliyor. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Ersun Yanal... Sonuç hep aynı? Futbolun asıl sorunlarının tartışıldığı bir platform oluşturulmalı. Avrupa'nın beş büyük ligiyle yarışıyoruz ama onlardan çok eksiğimiz var.