Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı | Video
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Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeden ayrılık kararı çıktı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Şenol Güneş'e teşekkür edildi.