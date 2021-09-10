Video Spor Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı | Video

Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı | Video

Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı | Video
10.09.2021 | 15:11

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Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeden ayrılık kararı çıktı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Şenol Güneş'e teşekkür edildi.

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