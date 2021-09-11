Son dakika: Usta yazar Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Mourinho Terim'e örnek olabilir"

"MOURINHO'NUN BİLE..."

G.Saray geçen sezon Trabzon deplasmanında santrforsuz kazanmıştı. Bu kez elinde 3 santrfor var ama sağ kanadında iki genç Boey ve Barış'ın yokluğunda hem hücumda hem de savunmada büyük sıkıntı yaşayacaklar.