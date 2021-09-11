Son dakika: Usta yazar Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Mourinho Terim'e örnek olabilir"

Son dakika... Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı ile lige fırtına gibi başlayan Trabzonspor, 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray'ı da yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. İlk 2 maçını kazandıktan sonra Kasımpaşa'ya takılan Aslan, Trabzon'da kazanarak zirveden uzaklaşmamanın hesaplarını yapıyor.
İşte Timurlenk'in o yazısı...
Milli araya üçte üç yaparak giren Abdullah Avcı, 17 yıl önce ligde ilk dört maçını kazanan Trabzonspor'a evinde geçen sezon hasret kaldığı derbi galibiyeti için sahaya çıkacak. Newton yönetiminde Beşiktaş'a, Avcı ile Galatasaray ve Fenerbahçe'ye evinde kaybeden Trabzonspor'un bu sezon yarışta ilk düzeltmesi gereken elbette ki evindeki 6 puan değerindeki maçlar.
İlk hafta görkemli Malatya galibiyeti, Trabzonspor'un hücum gücünü ortaya koyarken, Roma ile oynanan iki maç ve öncesindeki Molde karşılaşmaları takımın savunma zafiyetlerinin röntgenini çekmişti.
8+3'te bir bekinin yerli olması Avcı'yı sürekli değişime zorluyor. G.Saray karşısında bakalım Peres'i sağda mı solda mı kullanacak? Trabzonspor'un Terim'in takımı karşısında en büyük silahı Nwakaeme ve Bakasetas olacak.
Durumu belirsiz olan Gervinho nedeniyle forvet hattının sağında oynayacak ismin kim olacağı da soru işareti. Siopis-Hamsik ve Bakasetas orta sahasının geçiş oynamasını beklediğim G.Saray karşısında kesicilikleri derbinin kaderini çizer.
Cornelius ya da Djaniny'nin Marcao'nun olmadığı Galatasaray savunma göbeğine yapacağı baskı ve sakatlıklar yüzünden savunma zafiyeti yaşayacak G.Saray'ın sağ kanadına Nwakaeme'nin öldürücü darbeleri Avcı'nın en büyük silahı olacak.
"MOURINHO'NUN BİLE..."
G.Saray geçen sezon Trabzon deplasmanında santrforsuz kazanmıştı. Bu kez elinde 3 santrfor var ama sağ kanadında iki genç Boey ve Barış'ın yokluğunda hem hücumda hem de savunmada büyük sıkıntı yaşayacaklar.
Terim, sağ kanadı Halil'e teslim edebilir. Jose Mourinho'nun bile topu Trabzonspor'a bıraktığı ve geçiş oynadığı iki maç Terim'e çok şey göstermiştir. Cicaldau ve Morutan tek pasla takıma rahat geçiş sağlayabilen adamlar ve Diagne de yakaladığında atan santrfor günlerini yaşıyor.
Sağ bekte Boey'u arayacaklar ve bu mevkide uzun yoldan dönen Yedlin yerine Alpaslan tercih edilebilir. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında geriye dönmekte zorlanan G.Saray'ın Trabzon'da hücuma çıkarken orta alandaki pas kayıpları derbinin kilitlerinden biri.
Derbiden 3 gün önce Uruguay ile maça çıkan yol yorgunu Muslera, ligde en çok gol yediği iki takımdan biri olan Trabzonspor deplasmanında eski Muslera olmayı başarırsa G.Saray tabelaya ortak olabilir.