Son dakika: Trabzonspor Galatasaray derbisi öncesi sürpriz karar! Fatih Terim’in ilk 11’inde Diagne...

DJANİNY KESİN OLARAK YOK!

5- Keyifleri kaçıran tek haber Djaniny'den geldi.

Adalesinden sakatlanan 30 yaşındaki forvet oyuncusunun bugün oynama ihtimali bir hayli düşük.

6- Avcı, bu sezon şampiyonluk mücadelesi ile başladıkları ligde en kritik maçlardan birine çıkacaklarının farkında.

Bu nedenle tecrübeli teknik adam yaşadığı heyecanı antrenmanda sık sık oyuncularına da aktardı.

7- Bordo mavili takım, G.Saray maçına özel önlem almayacak. Ancak Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas başta olmak üzere oyunculara özellikle ofansif olarak daha fazla sorumluluk almaları konusunda serbestlik tanınacak.