Son dakika: Trabzonspor Galatasaray derbisi öncesi sürpriz karar! Fatih Terim’in ilk 11’inde Diagne...

Son dakika spor haberleri... Fatih Terim, Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz bir ilk 11 planladı! Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan ile Sabah Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, iki takımdan son dakika gelişmelerini aktardı. Bordo mavililerde Djaniny ve Gervinho bu akşam sahada olamayacak.
Karadeniz'de bugün fırtına kopacak! Ligde namağlup devam eden bordo-mavililer zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkıyor. Avcı'nın en büyük avantajı formda olan hücum hattı Sakatlıklarla sarsılan G.Saray ise rakibini devirip zorlu maratona öz güvenli girmenin hesabını yapıyor. Fatih Terim, gençlik enerjisi aşıladığı yeni Aslan ile farkını göstermenin peşinde...
SON DAKİKA: ABDULLAH AVCI'DAN ÖZEL ÖNLEM YOK ÖZEL GÖREV VAR!
1- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa ve lig maçlarından dinlenmeye fırsat bulamayan oyuncularına 5 gün izin vermişti. Bu kısa tatille futbolculara jest yapıldı.
2- Avcı ve ekibi, bu sürede Galatasaray'ın yeni transferlerini analiz etti ve rakibinin oyun planı üzerine çalıştı.
3- Sakatlardan gelen haberler, teknik ekibi sevindirdi. Peres oynayabilecek seviyeye ulaşırken, Cornelius ve Trondsen iyileşti. Gervinho ise hafif tempolu çalışmalar yaptı.
DORUKHAN KADRODA OLACAK!
4- Dorukhan Toköz de takımla çalışmalara başladı.
Abdullah Avcı, Dorukhan ile hem orta sahayı hem de savunmanın sağ kanadını yedeklemeyi planlıyor.
DJANİNY KESİN OLARAK YOK!
5- Keyifleri kaçıran tek haber Djaniny'den geldi.
Adalesinden sakatlanan 30 yaşındaki forvet oyuncusunun bugün oynama ihtimali bir hayli düşük.
6- Avcı, bu sezon şampiyonluk mücadelesi ile başladıkları ligde en kritik maçlardan birine çıkacaklarının farkında.
Bu nedenle tecrübeli teknik adam yaşadığı heyecanı antrenmanda sık sık oyuncularına da aktardı.
7- Bordo mavili takım, G.Saray maçına özel önlem almayacak. Ancak Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas başta olmak üzere oyunculara özellikle ofansif olarak daha fazla sorumluluk almaları konusunda serbestlik tanınacak.
8- Takımın eski futbolcuları, yeni transferlere Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan maçların atmosferinin farklı olduğunu anlatarak, motive etti.
9- Zihinsel performans antrenörü Yaşar Çevikel'in desteğiyle oyuncularla zorlu maç için motivasyon görüşmeleri yapıldı.
10- Lider girdikleri haftadan lider çıkmak isteyen Trabzonsporlu oyuncular, kenetlenerek galibiyet yemini etti.
SON DAKİKA: FATİH TERİM'DEN DİAGNE SÜRPRİZİ! YENİ TRANSFER...
1- Ekim ayındaki milli araya kadar 22 günde lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu 7 maça çıkacak Galatasaray'ın ilk sınavı Trabzon deplasmanı.
2- Milli ara sarı-kırmızılıları olumsuz etkiledi. Milli takımlarından sakat dönen Barış Alper Yılmaz ve Feghouli'ye iki hafta sahalardan uzak kalacak Sacha Boey eklendi.
3- Arda Turan henüz düzelmedi ve Marcao'nun cezası devam ediyor. Yeni transfer Assunçao da fiziksel olarak yüzde yüz hazır değil.
4- Yedlin ile Luyindama uzun ve yorucu geçen yolculukların ardından cuma akşamı takıma katıldı.
5- Muslera ise son anda 20 saat süren yolculuğun ardından Trabzon kafilesine yetişebildi.
6- Milli takımlara 12 oyuncu gönderen Galatasaray, Trabzonspor maçına yönelik sadece iki taktik çalışma gerçekleştirebildi.
SAĞ BEKTE ALPASLAN OLABİLİR!
7- Fatih Terim, ilk 11'de 3 yerliyi Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Kerem'den oluşturmayı planlıyor.
8-Terim sağ bekte Yedlin-Alpaslan ve ileri uçta Diagne-Halil arasındaki tercihini maç günü yapacak. Yedlin ve Diagne forma için bir adım önde gözüküyor.
9- Constanta ile oynanan hazırlık maçında yedek kaleci Fatih Öztürk olumlu sinyaller vermedi.
Muslera idman yapmadan Trabzon'da kaleyi koruyacak.
10- Cicaldau ve Morutan sahada olacak. Rumen oyuncular hem takım savunmasına yardım edecek hem de hücumda gol bölgelerine sürpriz koşular yapacak.
SADECE 1 KEZ YENİLDİ!
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Trabzon deplasmanında 14. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım ile bordo-mavililere konuk olduğu 13 mücadelede sadece 1 yenilgi gören Terim, 7 galibiyet ve 5 beraberlik karnesine sahip.
%50 KAPASITE DOLACAK
Pandemi nedeniyle 40 bin 782 kişilik Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne bugün %50 kapasite ile seyirci alınacak. Bordo-mavili taraftarlar maça büyük ilgi gösterirken satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Stadın kullanıma açılan bölümleri tamamen dolu olacak.
FIRTINA'DA TÜM GÖZLER NWAKAEME'DE
Lige 3 gol ve 1 asist ile başlayan Nijeryalı yıldız, bordo-mavililerin hücum planlarını şekillendirecek.
Ligin ilk 3 haftasını 3 gol ve bir asist ile geçen Anthony Nwakaeme, hücumda takımın yine beyni olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür'ü oynatmayı düşünürken, orta sahada Berat-Siopis arasındaki kararını son güne bıraktı.
Nwakaeme ise takımı hücumda yönetecek isim olacak. Abdullah Avcı, özellikle G.Saray'ın sağ kanadında Boey'un yokluğunda Nijeryalı oyuncunun üzerinden rakip savunmayı aşmak isterken, Nwakaeme de idmanlardaki formu ile kritik maç için hazır olduğu mesajını verdi.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: UĞURCAN, BRUNO PERES, EDGAR, HUGO, TRONDSEN (İSMAİL), BERAT, HAMSİK, BAKASETAS, ABDÜLKADİR ÖMÜR, NWAKAEME, CORNELİUS
GALATASARAY: MUSLERA, YEDLİN, LUYİNDAMA, NELSSON, VAN AANHOLT, BERKAN, CİCALDAU, MORUTAN, EMRE KILINÇ, KEREM, HALİL DERVİŞOĞLU