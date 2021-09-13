Öncelikle belirtmek gerekir ki Djaniny ve Gervinho bu takım için büyük önem taşıyan iki isim. Djaniny önde gezen, rakibi rahatsız eden, topla buluştuğunda bireysel becerisi ile pozisyonlar bulan ve de gol vuruşları üst düzey bir forvet. Cornelius her ne kadar golle buluşsa da Djaniny gibi rakip savunmanın arkasına sarkan ve de gezen bir oyuncu değil. Böylesi büyük maçlarda orta sahadaki gösterdiğiniz performans çok öne çıkar. Bana göre Berat tercihi yanlıştı. Onun yerinde Siopis gibi daha agresif özellikleri olan bir oyuncunun daha fazla katkı yapma şansı vardı diye düşünüyorum. Sonuç Trabzonspor için büyük bir hayal kırıklığı.. Çünkü şampiyonluk yarışında kendi sahanızda yaptığınız karşılaşmalarda rakipleriniz olarak gördüğünüz takımları yenmeniz sizi öne çıkaracaktır.