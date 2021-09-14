Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam mı? TRT 1 yayın akışı 14 Eylül Salı
Giriş Tarihi: 14.9.2021 13:52

Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam mı? TRT 1 yayın akışı 14 Eylül Salı

Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam mı? TRT 1 yayın akışı 14 Eylül Salı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı ve her hafta Salı akşamları TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı yeni sezon yayın tarihi dizinin seyircileri tarafından bekleniyor. Yeni sezondan tanıtım fragmanının da yayınlanması ile birlikte “Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorularına yanıt aranırken Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi belli oldu.

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölüm dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Yeni sezondan tanıtım fragmanı yayınlanırken öte yandan dizinin oyuncu kadrosuna Melisa Şenolsun da dahil oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madolyonun İçi" romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam mı? İşte TRT 1 yayın akışı 14 Eylül Salı!

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonu 14 Eylül Salı akşamı başlıyor. Dizi yeni sezonda da her hafta Salı akşamları ekrana gelecek. Sezon finalinde İnci diziye veda etmişti. Yeni bölüm tanıtımında Melisa Şenolsun'un diziye katıldığı görülüyor.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 EYLÜL SALI

04:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:50 Tövbeler Olsun

08:50 Kalk Gidelim

12:20 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

05:50 Yıldızların Yolu

03:45 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

TRT 1 YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.

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Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam mı? TRT 1 yayın akışı 14 Eylül Salı
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