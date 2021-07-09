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Günaydın TV Rehberi 09 Temmuz 2021 Televizyon Yayın Akışı

TRT 1 Yayın Akışı

09 Temmuz 2021 - TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1 televizyonunda bugün ekranlara gelecek olan dizi, film ve programların listesine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. TRT 1 yayın akışı programı ile hangi saatte hangi dizi, film ya da programın yayınlanacağını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Yukarıda yer alan kanallar listesi üzerinden ise dilediğiniz kanalı yayın akışına geçiş sağlayabilirsiniz. Bugün saatlik yayın akışı bilgilerine göre TRT 1 ekranlarında sizleri bekleyen dizi, film ve programlar şöyle;

TRT 1 TRT 1

  • 03:00 Masumlar Apartmanı
  • 05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Pro...
  • 05:45 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 06:55 Vuslat
  • 10:35 Tozkoparan
  • 12:20 Gönül Dağı
  • 15:45 Masumlar Apartmanı
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 Doğrusu Ne?
  • 20:00 Yabancı Sinema "hıçkırık"
  • 22:35 Yabancı Sinema "hıçkırık"

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