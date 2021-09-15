Masumlar Apartmanı yeni sezon 38. bölüm tamamı kesintisiz izle! TRT1 Masumlar Apartmanı son bölüm hemen izle

Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.



Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.