ALİ GÜLTİKEN - İTİBAR KAYBI VAR

Stefan Kuntz tercihi için söyleyebileceğim tek şey; çok yazık! Türkiye gibi bir ülkenin başına hâlâ bu tür seçimler yapılıyorsa bence ülke futbolu açısından söylenecek çok fazla bir şey kalmamıştır. Bu kadar teknik adam yetiştiren bir ülkenin hâlâ dışarıdan kendini ispat etmemiş teknik direktörle çözüm bulmaya çalışması büyük bir itibar kaybı.