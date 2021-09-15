A Milli Takım'da teknik direktörlük için ilk sıradaki Stefan Kuntz, İstanbul'da yetkililerle buluştu. Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop'un yürüttüğü görüşmelerde 58 yaşındaki teknik adam İstanbul ziyaretinde Riva Tesisleri'ni de gezdi.
Gördüğü manzara karşısında "Harika" yorumunu yapan Kuntz, "Tesisler çok güzel, burada alt yaş kategorileri için de alanlar olması çok hoş. Sağlık alanları, kamp bölümü, sosyal alanlar mükemmel" diyerek beğenisini gösterdi.
Altıntop ve bazı TFF yöneticileri ile yemekte buluşan Alman çalıştırıcı projelerini anlattı. Türk Milli Takımı'nın genç jenerasyonunun tam da kendi bilgi ve birikim alanına girdiğini işaret eden Kuntz, prensipte anlaşmaya vardı.
ANLAŞMA 3 YILLIK OLACAK, GÖZLER BUGÜN RİVA'DA
Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop'un önce Almanya, ardından da İstanbul'da Stefan Kuntz ile yaptığı görüşmeler sonrasında sıra TFF Yönetim Kurulu'nun kararına geldi. Kuntz, görüşmelerde projelerini anlatırken yapılması gerekenleri de Altıntop'a iletti.
Ekibi ile birlikte göreve gelmek isteyen ve 3 yıllık anlaşma talep eden 58 yaşındaki Alman hocanın maaşı da dahil tüm detaylar rapor haline getirildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimine bir sunum yapacak olan Altıntop, karara göre Kuntz ile iletişime geçecek.
ÜLKESİNE DÖNDÜ
TFF yetkilileri ile görüşmek için İstanbul'a gelen Stefan Kuntz dün ülkesine döndü. Alman teknik adam, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15. 25'te menajeri Kosicke ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Frankfurt'a gitti.
4-3-3'Ü SEVİYOR.. PUAN ORTALAMASI 2.28
- 5 yıldır Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran Kuntz, 2017 ve 2021'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken, 2019'da finalde İspanya'ya kaybetti.
- 1995-96 sezonunda K'Slautern'den Beşiktaş'a gelen forvet oyuncusu, 34 maçta 11 gol ve 4 asist ile oynamıştı. Kuntz futbolcuyken Almanya ile EURO 96'da kupa kaldıran isimlerden biriydi.
- Ofansif futbolu tercih eden Kuntz, genellikle 4-3-3 formatıyla oynamayı seviyor.
- 58 yaşındaki teknik adam, daha önce Almanya'da Ahlen, Mannheim, Karlsruhe ve Neunkirchen'de görev yaptı.
- U21 Milli Takımı'nda 3 karşılaşmada saha kenarında yer alan Kuntz 38 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 2.28 maç başı puan ortalaması tutturdu.
- Tokyo Olimpiyatları'nda Kuntz'un çalıştırdığı Almanya U23 takımı 4 puanla gruptan çıkamadı.
- Sergie Gnabry, Timo Werner ve Leroy Sane gibi yıldızlar Alman hocanın tezgahından geçerek Almanya Milli Takımı'na gitti.
HEM FUTBOLCU HEM POLİS
Stefan Kuntz, futbolculuk döneminde Neunkirchen ve Bochum formaları giyerken aynı zamanda da polis olarak görev yapıyordu. 18 yaşına kadar futbolu amatör olarak oynayan Kuntz, sonrasında kariyerinde profesyonelliğe karar verdi ve ardından polisliği de bıraktı!
- A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Stefan Kuntz'un ilk aday olmasını nasıl yorumlarsınız?
LEVENT TÜZEMEN - MİLLİ TAKIMA SÜREKLİLİK LAZIM
Almanya U21'in başındaki Kuntz, A Milli Takım'a hoca yapılırken; göreve Türkiye U21'in başında kim olursa olsun eğer göreve getirilmiyorsa Türk futbolunda bir sistem zafiyeti vardır. Kuntz, Riva'ya adım attığında bence altyapıdaki tüm teknik adamlar görevi bırakmalı ve Alman başa geçmelidir. Almanya'da milli takımda süreklilik vardır.
Örnek olarak; Herberger- Schön-Derwall! Völler-Klinsmann-Löw ve şimdi Hansi Flick. Eğer bu sistemin içinde Kuntz yer almıyorsa A Milli Takım'a verecekleri tartışılır. Acaba Hamit Altıntop şöyle mi bakıyor: "Milli Takım'da Almanya'dan gelen çok isim var. Kuntz, daha kolay anlaşır." Yabancıya karşıyım. Löw olsaydı kariyeriyle oyuncular üzerinde çok etkili olurdu. Kuntz'un başarılı olup olmayacağı soru işaretidir.
ALİ GÜLTİKEN - İTİBAR KAYBI VAR
Stefan Kuntz tercihi için söyleyebileceğim tek şey; çok yazık! Türkiye gibi bir ülkenin başına hâlâ bu tür seçimler yapılıyorsa bence ülke futbolu açısından söylenecek çok fazla bir şey kalmamıştır. Bu kadar teknik adam yetiştiren bir ülkenin hâlâ dışarıdan kendini ispat etmemiş teknik direktörle çözüm bulmaya çalışması büyük bir itibar kaybı.