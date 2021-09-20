Keskin nişancı

Abdullah Avcı yönetminde çıktığı 37 lig maçında 22galibiyet, 12 beraberlik, 3yenilgi alan ve 17 karşılaşmadır yenilmeyen Trabzonspor, aynı zamanda bu sezon maç başına ulaştığı başarılı pasdeğeriyle de Avrupa'nın eniyi 8. ekibi durumuna geldi.Kasımpaşa mücadelesinde attığı 9 isabetli şut ile birlikte ortalamasını 6.8'e yükseltenbordo-mavili takım,kaleye attığı şutları isabetettirmekte zorlanmazken,sadece Liverpool (8.6),Ajax (8.4), Bayern Münih(8,4), Borussia Dortmund (7.5),Stuttgart (7.5), İnter (7.3) veRoma'nın (7.0) gerisinde kaldı.
MAESTRO BAKASETAS
ÇIKTIĞI beş maçta 2.2 gol ortalaması yakalayan Trabzonspor'da özellikle şut karnesinin bu kadar iyi olmasında başrolde Bakasetas yer aldı. 28 yaşındaki Yunan futbolcu, 3 gol, 2 asistle oynarken maç başına 2.6 şut ve 1.4 isabetli şut değerine ulaştı.