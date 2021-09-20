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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Keskin nişancı

TANER KARAMAN
Keskin nişancı

Ligde 17 karşılaşmadır yenilmeyen bordo-mavililer isabetli şut ortalamasında Liverpool, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi takımlara kafa tutuyor

Abdullah Avcı yönetminde çıktığı 37 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik, 3 yenilgi alan ve 17 karşılaşmadır yenilmeyen Trabzonspor, aynı zamanda bu sezon maç başına ulaştığı başarılı pas değeriyle de Avrupa'nın en iyi 8. ekibi durumuna geldi. Kasımpaşa mücadelesinde attığı 9 isabetli şut ile birlikte ortalamasını 6.8'e yükselten bordo-mavili takım, kaleye attığı şutları isabet ettirmekte zorlanmazken, sadece Liverpool (8.6), Ajax (8.4), Bayern Münih (8,4), Borussia Dortmund (7.5), Stuttgart (7.5), İnter (7.3) ve Roma'nın (7.0) gerisinde kaldı.

MAESTRO BAKASETAS
ÇIKTIĞI beş maçta 2.2 gol ortalaması yakalayan Trabzonspor'da özellikle şut karnesinin bu kadar iyi olmasında başrolde Bakasetas yer aldı. 28 yaşındaki Yunan futbolcu, 3 gol, 2 asistle oynarken maç başına 2.6 şut ve 1.4 isabetli şut değerine ulaştı.

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Keskin nişancı
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