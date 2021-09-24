Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız'ın Hayri'si kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 24.9.2021 08:41 Son Güncelleme: 24.9.2021 08:42

Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız'ın Hayri'si kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız’ın Hayri’si kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Geçtiğimiz sezon finalinde yapımda boy gösteren Camdaki Kız Hayri karakteri uzunca bir süredir gündemde yer alıyordu. Karakteri canlandıracak oyuncunun belli olmasının ardından diziseverler heyecanla ekran başına kilitlendi. İkinci sezonuyla izleyenleri karşısına çıkan yapımla ilgili olarak “Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Dizinin yayınlanan fragmanında Cihangir Ceyhan’ın yüzü gösterildi. Peki, Camdaki Kız dizisinde Hayri gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Karaktere hayat veren Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı? İşte tüm detaylar...

Camdaki Kız Hayri karakteri uzunca bir süredir dizinin sıkı takipçileri tarafından heyecanla bekleniyordu. Dizinin merakla beklenen karakterini ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan canlandıracak. Bu kapsamda binlerce kişi "Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne?" sorularını da gündeme taşıdı. Beklenen karakterin yüzü fragmanda gösterildi. Peki, Camdaki Kız dizisinde Hayri gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Karaktere hayat veren Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilen tüm detaylar...

KİTAPTA HAYARİ KARAKTERİ

Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz.

Camdaki Kız Hayri yeni bölümde ortaya çıkıyor! Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
Son dakika haberi: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! Hakaretlerden sonra suç duyurusu...
Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Okullar kapanacak mı ve online eğitim kararı alındı mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü çarpıcı mesajlar: Olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğiz
SİHA değil DİHA! Bu özelliği çok konuşulacak: Bayraktar DİHA için tarih belli oldu
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı ilanı! 4 bin TL maaşlı ve ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
ARKADAŞINA GÖNDER
Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız'ın Hayri'si kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA