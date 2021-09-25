Uğurcan Çakır, Konyaspor deplasmanında iki gol yemesine rağmen yaptığı 8 kurtarışla alınan puanda büyük pay sahibi oldu.
Görev yaptığı 6 müsabakada 25 net kurtarışa imza atan 25 yaşındaki eldiven, maç başına yüzde 79 kurtarış oranıyla kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.
Uğurcan'ın bu değeri geçtiğimiz sezon yüzde 77, bir önceki sezon yüzde 74, 2018-2019'da yüzde 75, 2017-2018'de ise yüzde 63 olarak gerçekleşmişti. Milli file bekçisi, maç başına 3.8 kurtarış ortalamasıyla da en parlak dönemini yaşıyor.
Uğurcan geçtiğimiz sezon 3.2 olan karnesini yüzde 18.75 geliştirirken bu sezon 8 puana direkt etki etti. Tecrübeli kalecinin kurtarışlarının puan primi olarak takıma kazancı ise şimdiden 10 milyon TL'ye ulaştı.
AVRUPALILAR ŞAŞKIN!
Uğurcan'ın kurtarşılarına sosyal medyada yorum yapan Fransız ve İngiliz sporseverler Trabzonlu kalecinin şu ana kadar transfer yapmamasının ilginç olduğunu dile getirdi.
HUGO'DAN ÖZÜR ÜZERİNE ÖZÜR
Bu arada Konyaspor maçının 8. dakikasında kırmızı kart gören Vitor Hugo, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tüm takım arkadaşlarımdan soyunma odasında özür diledim. Bu vesileyle kulübümüzden ve taraftarlarımızdan da özür dilemek istiyorum. Skubic'le konuştum, ondan da özür diledim. Şükürler olsun ki maç sorunsuz bir şekilde bitti. Kazanılan harika puandan dolayı tebrikler size savaşçılar" ifadelerini kullandı. Brezilyalı stoper, kontrolsüz hareketten dolayı PFDK'ya sevk edildi.
DENSWİL F.BAHÇE MAÇINDA SAHADA
Öte yandan Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun cezalı oluşu, Denswil'in ise sakatlanması nedeniyle Alanyaspor maçında kimin ikinci stoper çıkacağı merak konusu oldu.
Abdullah Avcı, Hugo'nun atılışı sonrası defansın göbeğine çektiği Berat Özdemir ile Hüseyin Türkmen ve Ahmet Can Kaplan arasından tercih yapacak. Bu arada 10 gün sahalardan uzak kalacak Denswil, 17 Ekim'deki F.Bahçe maçıyla sahalara dönecek.