HUGO'DAN ÖZÜR ÜZERİNE ÖZÜR

Bu arada Konyaspor maçının 8. dakikasında kırmızı kart gören Vitor Hugo, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tüm takım arkadaşlarımdan soyunma odasında özür diledim. Bu vesileyle kulübümüzden ve taraftarlarımızdan da özür dilemek istiyorum. Skubic'le konuştum, ondan da özür diledim. Şükürler olsun ki maç sorunsuz bir şekilde bitti. Kazanılan harika puandan dolayı tebrikler size savaşçılar" ifadelerini kullandı. Brezilyalı stoper, kontrolsüz hareketten dolayı PFDK'ya sevk edildi.