- Fransa Ligi'nde en az gol yiyen üçüncü takım olan (8) Marsilya, en çok golü (2) ise 45-60. dakikalar arasında ağlarında gördü.

- Topu tutmayı seven Sampaoli'nin takımı, sahip olma konusunda %58.7 ile ligin en iyi ikinci takımı durumunda. Fransızlar, maç başına en çok şut çeken (14.1) takım olurken, yüzde 88.6 pas başarı oranıyla da ligin en iyi ikincisi olarak dikkat çekti.

- Marsilya çalım yememe konusunda da çok iyi durumda. Oyuncularının toplamda 54 çalım yediği mavi-beyazlı takım, bu alanda liginin en iyi ekibi oldu.