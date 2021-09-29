Son dakika haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 2. maçında Fransa'da Marsilya ile karşılaşacak. SABAH Spor, Aslan'ın zorlu rakibi Marsilya'yı mercek altına aldı. Usta isim Levent Tüzemen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e seslenerek Diagne-Halil önerisinde bulunurken, Uğur Çem ise Marsilya'nın dikkat çeken yanları yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...
LEVENT TÜZEMEN - SAKİN KAL, ALAN DARALT
Atletik oyunculara sahip Marsilya, geniş alan seviyor ve kanatlardan hızlı hücumlarla etkili oluyor. Cengiz Ünder'i hızlı olduğu için tercih ettiler. 34 yaşındaki Payet, oyun sisteminin direksiyonunda oturuyor. G.Saray, Lazio gibi ayağa pas yapan ve oynamaya özen gösteren bir ekibe doğru sistemle pozisyon bile vermedi. Marcao'nun savunmaya dönüşü Terim'in elini rahatlatır. G.Saray nasıl Lazio'ya geniş alan vermediyse aynı planı Marsilya'ya da uygulamalıdır. Bloklar birbirine yakınlaşınca Marsilya hızlı hücum bulamaz. G.Saraylı oyuncular riske girmeden basit ve isabetli oynamalıdır.
TARAFTAR TUZAĞINA DÜŞMEYELİM
Boey tam hazır değil ise Lazio maçında iyi oynayan Yedlin tercih edilebilir. Terim, forvette rakip savunma önünde duvar olan ve fiziğiyle rakip savunmacıları rahatsız eden Diagne'yi golcü olarak tercih etmeli hatta forvet arkasına pas yapabilen ve savunmaya yardıma gelen Halil'i monte etmeli. Bu ikili Göztepe maçındaki geri dönüşün anahtarları olurken, Morutan ile Kerem'i baskı yemekten kurtardı.
Marsilya, skor üretemediğinde çılgın taraftarının desteğiyle rakibi sindirmek için temaslı ve darbeli oyunu tercih ediyor. Bu tuzağa düşmeden G.Saray için puan almak adına şifre Lazio maçındaki gibi akıllı, dikkatli, yardımlaşmalı ve sakin oynamaktır.
PAYET VE CENGİZ'E DİKKAT! TOPU VERMİYOR, ÇALIM YEMİYOR
Marsilya bu sezon kadrosunda yapılanmaya giderek 60 milyon Euro harcayıp yeni bir takım oluşturdu. Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Fransız temsilcisi bu sezon genç isimlere yatırım yaparken, transfer ettiği futbolcuların yaş ortalaması 22 olarak dikkat çekti. SABAH Spor olarak analiz ettiğimiz Marsilya'nın dikkat çeken yanları:
- Ligde 14 puanla 3. sırada yer alan Marsilya'nın en tehlikeli oyuncusu Dimitri Payet olarak göze çarpıyor.
- 6 maçta 5 gole imzasını atan 34 yaşındaki tecrübeli yıldızın yanı sıra milli oyuncumuz Cengiz Ünder de 4 golle Marsilya'nın skor yükünü çekti.
- Özellikle ilk yarının son 15 dakikasında 5 gol bulan Marsilya, 60-75 arasında da 4 gol atarak bu aralıklarda patlayıcı gücünü ortaya çıkardı.
- Fransa Ligi'nde en az gol yiyen üçüncü takım olan (8) Marsilya, en çok golü (2) ise 45-60. dakikalar arasında ağlarında gördü.
- Topu tutmayı seven Sampaoli'nin takımı, sahip olma konusunda %58.7 ile ligin en iyi ikinci takımı durumunda. Fransızlar, maç başına en çok şut çeken (14.1) takım olurken, yüzde 88.6 pas başarı oranıyla da ligin en iyi ikincisi olarak dikkat çekti.
- Marsilya çalım yememe konusunda da çok iyi durumda. Oyuncularının toplamda 54 çalım yediği mavi-beyazlı takım, bu alanda liginin en iyi ekibi oldu.
MARSİLYA DEPLASMANINA RACZKOWSKI ATANDI
Galatasaray'ın Marsilya mücadelesini Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Polonyalı hakemin yardımcıları ise Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik olacak.
38 yaşındaki orta hakem, daha önce 2016-17'de F.Bahçe'nin Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar ile 1-1 berabere kaldığı maçı, geçen sezon Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde 5-3 kaybettiği Villarreal mücadelesini ve A Milli Takımımız'ın 2018-19'da Uluslar Ligi'nde 2-0 kaybettiği Rusya karşılaşmalarını yöneten isimdi.
FATİH TERİM 19.00'DA BASININ KARŞISINDA
Sarı-Kırmızılılar Marsilya maçı için bugün 11.00'de Fransa'ya hareket ediyor. TSİ 19.00'da teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu basının karşısına geçerken, G.Saray'ın son idmanı ise TSİ 19.30'da Velodrome Stadyumu'nda olacak. Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ise TSİ 15.00'te soruları yanıtlayacak.