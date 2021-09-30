Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Camdaki Kız Hayri (Cihangir Ceyhan) kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir? Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 30.9.2021 11:13

Camdaki Kız Hayri (Cihangir Ceyhan) kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir? Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir? Hayri’yi canlandıran Cihangir Ceyhan kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Camdaki Kız dizisi Hayri karakterinin hikayesiyle merak konusu haline geliyor. Diziye yeni dahil olan bu karakteri Cihangir Ceyhan canlandırırken karakterin hayatı geçtiğimiz hafta Rafet’in kahramanı olmasıyla beraber hiç beklemediği şekilde değişecek. İzleyenler ise yapımın kitabında bu karaktere dair ipuçları arıyor. Bu noktada ise “Camdaki Kız Hayri (Cihangir Ceyhan) kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Öte yandan bu karakterin evli olması da bazı izleyenlerin tepkisine neden olmuştu. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir, hangi dizilerde oynadı? Camdaki Kız Hayri ve Nalan hikayesi nedir? İşte tüm detaylar...

Camdaki Kız Hayri isimli karakterle geçtiğimiz bölüme damga vurmuştu. Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı karakterin önümüzdeki bölümlerde Nalan'a aşık olacağı bilinirken öte yandan bu durum izleyenleri de oldukça heyecanlandırdı. "Camdaki Kız Hayri (Cihangir Ceyhan) kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Kitapta Hayri, Nalan'ın şoförüdür. İkili birbirlerine aşık olurlar. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir, hangi dizilerde oynadı? Camdaki Kız Hayri ve Nalan hikayesi nedir? İşte merak edilen o detaylar...

Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız’ın Hayri’si kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR, HİKAYESİ NE? HAYRİ'Yİ KİM OYNUYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.

Camdaki Kız Hayri yeni bölümde ortaya çıkıyor! Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır.

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Camdaki Kız Hayri (Cihangir Ceyhan) kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir? Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan kimdir, hangi dizilerde oynadı?
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