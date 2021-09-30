Emre Demir transferini SABAH Spor'a anlattı! "Barcelona'ya gideceğimi söylemediler"

İSPANYA YOLCULUĞU TEK BAŞINA

"Yıldızlarla karşılaştırılmak çok güzel bir duygu ama Barcelona'ya Emre Demir olarak gideceğim. Bunu 8 yaşında televizyona çıktığımda da söylemiştim. Kendim olmak istiyorum. Barcelona'da da böyle olacak.