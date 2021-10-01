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Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:37 Son Güncelleme: 1.10.2021 07:49

Fenerbahçeli taraftarlar Vitor Pereira’ya su bardağı fırlattı

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar Vitor Pereira’ya su bardağı fırlattı

Fenerbahçe'nin sahasında Olympiakos'a 3-0 yenildiği maçın son anlarında tribünlerden Vitor Pereira'ya tepki geldi. Portekizli hocanın olduğu yere su bardakları atılırken, yedek kaleci Berke Özer ise tribünlere 'atmayın' şeklinde tepki gösterdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira dün Olympiakos maçına çıkardığı 11 ve sahaya müdahaleleri ile büyük tepki çekti.

Rakibin 1.92'lik stoperlerine karşı forvette Pelkas (1.75 cm), Valencia (1.74 cm) ve Rossi (1.70 cm) üçlüsüne top şişirerek gol arayan Pereira'nın ikinci yarıya da oyuncu değiştirmeden başlaması ve skor 2-0'a geldikten sonra Berisha ile Zajc'ı oyuna alması sosyal medyada ağır eleştiri konusu oldu.

Son anlarda da tribünlerden Pereira'nın olduğu yere su bardakları atıldı. Yedek kaleci Berke Özer de tribünlere 'atmayın' şeklinde tepki gösterdi.

GUSTAVO VE MERT HAKAN'A TEPKİ, ALTAY'A ALKIŞ

Fenerbahçe taraftarları dün geceki kötü oyunları yüzünden Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'ı oyundan çıkarken protesto etti.

Bu sezon ilk kez bir maçta kenara gelen Gustavo çıkarken, ıslıkların yanı sıra Brezilyalı'yı desteklemek için yapılan alkış sesleri de duyuldu.

Kaleci Altay Bayındır ise 3 gol yemesine rağmen tribünden alkış aldı.

Rakibin 2. ve 3. gollerinde kurtardığı topların dönüşü gol olan genç kalecinin, Masouras'ın ayağından aldığı top sonrası tribünlerden "Altay" tezahüratları yükseldi.

Taraftarlar karşılaşma sonunda da futbolcuları tribüne çağırarak, alkışlarla moral verdi.

EINTRACHT FRANKFURT UZATMADA
Bu arada grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Gol 90+1. dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia'dan geldi.

Alman ekibi bu galibiyetle puanını 4'e yükseltirken, Antwerp ikinci maçını da kaybetti.

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Fenerbahçeli taraftarlar Vitor Pereira’ya su bardağı fırlattı
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