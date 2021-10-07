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Giriş Tarihi: 7.10.2021 16:03

Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek adı ve hikayesi nedir? Camdaki Kız Hayri'yi oynayan Cihangir Ceyhan kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek adı ve hikayesi nedir? Camdaki Kız Hayri’yi oynayan Cihangir Ceyhan kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisinde Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Hayri karakteri hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin uyarlandığı romana göre Nalan’ın aşık olacağı bu karakter özellikle yapımın yayınlandığı günlerde “Camdaki Kız Hayri (Cihangir Ceyhan) kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?” sorularıyla gündeme taşındı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek hayat hikayesini konu alındığı yapımda son dönemde en çok konuşulan isim yeni dahil olan bu karakter oldu. Peki, Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi ne? İşte tüm detaylar...

Camdaki Kız'da Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri isimli karakter, bu akşamki bölümde Nalan ile aralarında geçen yakınlaşma ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Kitapta, Nalan'ın şoförü olduğu ifade edilen bu karakterle ilgili olarak "Camdaki Kız Hayri kim, hikayesi ve gerçek hikayesi ne soruları yanıt arıyor. Öte yandan yapımda karakterin evli ve çocuk sahibi olması özellikle sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu. Buna göre; Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi ne? İşte tüm detaylar...

Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, gerçek adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız’ın Hayri’si kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR, HİKAYESİ NE? HAYRİ'Yİ KİM OYNUYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.

Camdaki Kız Hayri yeni bölümde ortaya çıkıyor! Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır.

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Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek adı ve hikayesi nedir? Camdaki Kız Hayri'yi oynayan Cihangir Ceyhan kimdir, hangi dizilerde oynadı?
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