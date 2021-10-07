Premier Lig’in yıldızı Yves Bissouma’nın skandal görüntüleri! Görüntüler şoke etti...

"BİSSOUMA'YI O HALDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK"

Arkadaşının verdiği bir partide olan Bissouma'nın bu hali görenleri şaşkına çevirdi. Partiden biri şunları söyledi: Burası popüler bir mekan ve genellikle öğrenciler gelir. Bissouma'nın da burada olduğunu görünce şaşırdık. Sonra polisini Yves Bissouma'yı kelepçeyle dışarı çıkarması bize şoke etti.