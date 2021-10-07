Premier Lig’in yıldızı Yves Bissouma’nın skandal görüntüleri! Görüntüler şoke etti...

Premier Lig'in yıldızlarından biri olan Yves Bissouma'nın ortaya çıkan kelepçeli görüntüleri sonrası oyuncuya tepkiler gelmeye devam ediyor.
SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bu sezon Premier Lig'in flaş ekiplerinden biri olan Brighton'ın oyuncusu 25 yaşındaki Bissouma, saat gece 2'de yaşanan bir olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı.
KELEPÇELENEREK TUTUKLANDI
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da top koşturan 25 yaşındaki yıldız, Yves Bissouma bir barda olay çıkarttığı için polis tarafından gözaltına alındı. Bissouma'nın kelepçeli şekilde polis aracına götürülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Premier Lig'in yeni yıldızı Yves Bissouma tutuklandı | Video
"BİSSOUMA'YI O HALDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK"
Arkadaşının verdiği bir partide olan Bissouma'nın bu hali görenleri şaşkına çevirdi. Partiden biri şunları söyledi: Burası popüler bir mekan ve genellikle öğrenciler gelir. Bissouma'nın da burada olduğunu görünce şaşırdık. Sonra polisini Yves Bissouma'yı kelepçeyle dışarı çıkarması bize şoke etti.
Bissouma, şu an Premier Lig'in en formda isimlerinden biri ve transfer döneminde birçok kulüple adı anılıyordu.
SABAHA KADAR TUTUKLU KALDI
Görenlerin ifadelerine göre polis Bissouma ve arkadaşını kelepçeli bir şekilde karakola götürdü ve yıldız futbolcu sabaha kadar tutuklu kaldı. Bissouma, şu an Brighton'ın en forma oyuncularından bir tanesi. 2018 yılında Lille'den 15 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti.