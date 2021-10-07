Premier Lig'in yeni yıldızı Yves Bissouma tutuklandı | Video

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da top koşturan 25 yaşındaki yıldız, Yves Bissouma bir barda olay çıkarttığı için polis tarafından gözaltına alındı. Bissouma'nın kelepçeli şekilde polis aracına götürülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.