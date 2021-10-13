Altın fiyatlarında ŞOK hareket! 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. 500 TL'nin üzerine çıkan gram altının şimdilerde 511 TL'den işlem gördüğü kaydedilirken öte yandan "13 Ekim 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından yanıt arayan konular arasında yerini aldı. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 458,06
SATIŞ: 475,78
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.331,00
SATIŞ: 3.391,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.351,00
SATIŞ: 3.402,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.234,57
SATIŞ: 3.298,23
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.645,00
SATIŞ: 1.677,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 822,00
SATIŞ: 839,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 508,37
SATIŞ: 508,41