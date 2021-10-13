Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında ŞOK hareket! 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.10.2021 08:22 Son Güncelleme: 13.10.2021 08:23

Altın fiyatlarında ŞOK hareket! 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında ŞOK hareket! 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde yaşadığı hareketlilikle gündemdeki yerini alan altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. 13 Ekim sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 511 TL ile adeta son zamanların rekorunu kırıyor. Öte yandan çeyrek altının ise 828 TL’den işlem gördüğü kaydedildi. Özellikle yatırımcılar “Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına anlık olarak yanıt arıyor. İşte altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar...

Altın fiyatları gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. 500 TL'nin üzerine çıkan gram altının şimdilerde 511 TL'den işlem gördüğü kaydedilirken öte yandan "13 Ekim 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından yanıt arayan konular arasında yerini aldı. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 458,06

SATIŞ: 475,78

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.331,00

SATIŞ: 3.391,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.351,00

SATIŞ: 3.402,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.234,57

SATIŞ: 3.298,23

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.645,00

SATIŞ: 1.677,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 822,00

SATIŞ: 839,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 508,37

SATIŞ: 508,41

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Altın fiyatlarında ŞOK hareket! 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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