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Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:49 Son Güncelleme: 13.10.2021 14:59

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç'te buldu! Devre arası...

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

Galatasaray'da defansif orta saha konusunda yaşanan sorunlar devam ediyor. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, sezon başında yaptığı açıklamada Felipe Melo ve Fernando Reges tarzında bir 6 numaraya ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti. Eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny ile görüşülmüş fakat maliyet fazla gelince bu transfer gerçekleşmemişti.

Transferin son gününde Portekiz'den Gustavo Assunçao'yu transfer eden Galatasaray, genç oyuncunun performansından memnun kalmadı. Süper Lig'de sadece 3-0 kaybedilen Kayserispor maçında süre alan Brezilyalı oyuncu Gustavo Assunçao'nun performansı Fatih Terim'i memnun etmedi.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

Florya'da oynanan İstanbulspor maçına da ilk 11'de başlayan Gustavo Assunçao, top kayıplarıyla dikkat çekti. Hücum yönünde çok fazla katkı veremeyen Assunçao, ikinci yarıda yerini Atalay Babacan'ı bıraktı.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

Gustavo'nun yerine oynayan Atalay Babacan, Brezilyalı oyuncudan daha fazla katkı verdi.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

SON DAKİKA: GUSTAVO BEĞENİLMEDİ, OCAK AYINDA 6 NUMARA OPERASYONU!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, devre arasında bir defansif orta saha transferi istedi.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny için görüşmelere yeniden başlayan Galatasaray, oyuncu ve kulübüyle anlaşabilirse transferi bitirecek.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

Yaz transfer döneminde yüksek bir yıllık ücret talep eden Mohamed Elneny, devre arasında taleplerini gözden geçirirse yeniden Türkiye'ye gelebilir.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

MOHAMED MOSTAFA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI...

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Mısır milli takımında birlikte forma giydiği Mohamed Elneny ile bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf, Elneny'nin Galatasaray taraftarına gönderdiği bir mesaj olarak değerlendirildi.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

ORTA SAHAYA NORVEÇLİ! GOL SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

1997 doğumlu genç oyuncu Patrick Berg, ismi Galatasaray'ın gündemine geldi. Bodo/Glimt altyapısından yetişen Berg, takımıyla bu sezon 32 maça çıktı ve 7 gol atıp 9 da asist yaptı.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

Patrick Berg'in attığı gol sayısı dikkat çekti. Defansif orta saha olmasına rağmen32 maçta 7 gol atıp 9 da asist yapan Norveçli oyuncu ülkesinin milli takımının formasını da 9 kez giydi.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

Bodo/Glimt takımının kaptanlığını da yapan genç oyuncu Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği maçta da 90 dakika forma giymişti.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

Berg, Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Türkiye - Norveç maçında da 75 dakika süre aldı.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

Norveç milli takımında da direkt ilk 11 oynayan oyuncunun transferi konusunda teklif hazırlanacak.

Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç’te buldu! Devre arası...

Berg ile Bodo/Glimt arasındaki sözleşme devre arasında yani 31 Aralık 2022'de sona erecek.

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Gustavo Assunçao ilaç olmadı, Fatih Terim aradığı ön liberoyu Norveç'te buldu! Devre arası...
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