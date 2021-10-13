Transferin son gününde Portekiz'den Gustavo Assunçao'yu transfer eden Galatasaray, genç oyuncunun performansından memnun kalmadı. Süper Lig'de sadece 3-0 kaybedilen Kayserispor maçında süre alan Brezilyalı oyuncu Gustavo Assunçao'nun performansı Fatih Terim'i memnun etmedi.
Florya'da oynanan İstanbulspor maçına da ilk 11'de başlayan Gustavo Assunçao, top kayıplarıyla dikkat çekti. Hücum yönünde çok fazla katkı veremeyen Assunçao, ikinci yarıda yerini Atalay Babacan'ı bıraktı.
Gustavo'nun yerine oynayan Atalay Babacan, Brezilyalı oyuncudan daha fazla katkı verdi.
SON DAKİKA: GUSTAVO BEĞENİLMEDİ, OCAK AYINDA 6 NUMARA OPERASYONU!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, devre arasında bir defansif orta saha transferi istedi.
Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny için görüşmelere yeniden başlayan Galatasaray, oyuncu ve kulübüyle anlaşabilirse transferi bitirecek.
Yaz transfer döneminde yüksek bir yıllık ücret talep eden Mohamed Elneny, devre arasında taleplerini gözden geçirirse yeniden Türkiye'ye gelebilir.
MOHAMED MOSTAFA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI...
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Mısır milli takımında birlikte forma giydiği Mohamed Elneny ile bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf, Elneny'nin Galatasaray taraftarına gönderdiği bir mesaj olarak değerlendirildi.
ORTA SAHAYA NORVEÇLİ! GOL SAYISI DİKKAT ÇEKTİ
1997 doğumlu genç oyuncu Patrick Berg, ismi Galatasaray'ın gündemine geldi. Bodo/Glimt altyapısından yetişen Berg, takımıyla bu sezon 32 maça çıktı ve 7 gol atıp 9 da asist yaptı.
Patrick Berg'in attığı gol sayısı dikkat çekti. Defansif orta saha olmasına rağmen32 maçta 7 gol atıp 9 da asist yapan Norveçli oyuncu ülkesinin milli takımının formasını da 9 kez giydi.
Bodo/Glimt takımının kaptanlığını da yapan genç oyuncu Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği maçta da 90 dakika forma giymişti.
Berg, Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Türkiye - Norveç maçında da 75 dakika süre aldı.
Norveç milli takımında da direkt ilk 11 oynayan oyuncunun transferi konusunda teklif hazırlanacak.
Berg ile Bodo/Glimt arasındaki sözleşme devre arasında yani 31 Aralık 2022'de sona erecek.