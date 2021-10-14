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Giriş Tarihi: 14.10.2021 17:15

Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne? Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı?

Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne? Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı?

Diziye girdiği andan itibaren izleyenlerin dikkatini çeken Camdaki Kız Hayri karakteri hikayesiyle merak konusu haline geliyor. Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan canlandırdığı karakterle ilgili olarak dizinin izleyenleri yapımın esinlenildiği kitaptaki detayları “Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne?” sorularıyla gündeme taşıyor. Peki, Camdaki Kız dizisinde Hayri gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Karaktere hayat veren Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı? İşte tüm detaylar...

Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın büyük aşkı Hayri (Cihangir Ceyhan) hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olsa da dizide ufak değişimler yaşayan karakterin detayları merak konusu haline geldi. Öte yandan izleyenler "Camdaki Kız dizisinde Hayri gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Karaktere hayat veren Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

KİTAPTA HAYARİ KARAKTERİ

Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz.

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CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır.

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Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne? Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı?
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